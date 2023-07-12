非新冠超額死亡提高 專家：可能與疫後醫護出走潮有關

新冠疫情降級解封，但國內超額死亡卻未隨之下降。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今表示，超額死亡未如預期降至低點，且以非新冠超額死亡佔比較高，已達到七成，也觀察到地域性差異，凸顯健康不平等的現況，未來半年是控制超額死亡的關鍵，但疫後醫療環境面臨人力不足現況，加上近期醫護人員忙於醫學中心評鑑，都是可能造成非新冠超額死亡原因，執政者應擔負起照顧人民健康義務。

陳秀熙表示，3月疫情解封後，超額死亡明顯上升，原先預期會在端午前後要降至低點，但近期觀察到超額死亡持續上升，五、六月超額死亡，都維持在15%上下，「這是XBB時代『非新冠超額死亡』帶來的挑戰。」尤其7到12月間，非新冠超額死亡預期將持續增加，包括慢性病、癌症等，都是造成非新冠超額死亡的可能原因。

陳秀熙說，觀察病毒發展軌跡，從BA.2、BA.5、BA.2.75到XBB病毒變異株，非新冠超額死亡不斷增加，目前已經達到七成，往後半年是降低超額死亡的關鍵。超額死亡進入XBB時代後逐漸明顯，BA.2流行時超額死亡地理異質性低，到了BA.2.75變異株流行期間，超額死亡開始出現地理差異，觀察到醫療資源不足的地區超額死亡較高。進入XBB時代後，雖然新冠肺炎引起中重症不如過去嚴重，但超額死亡卻出現上升，並觀察到桃竹苗地區，因醫療資源不夠充分，而造成地理差異，且多數都是非新冠超額死亡。

「具地域性差異的非新冠死亡凸顯國內健康不平等現況。」陳秀熙表示，要讓超額死亡數字恢復到疫情前時代，需要時間、醫療人力的投入，但後疫情時代醫療人力不足，加上目前醫學中心都還在評鑑，「大家忙於很多事情，可能是非新冠肺炎超額死亡高的原因。」

此外，衛福部次長王必勝日前指出，如果一切順利，今年9、10月有望引進「XBB疫苗」讓國人接種。陳秀熙表示，由於BA系列的病毒株已非主流病毒株，若再以該系列病毒作為疫苗則可能減弱疫苗效用，WHO也建議疫苗製作應以 XBB.1.5 單價疫苗為主，提高疫苗對新亞變種的效果，並對其他 XBB 亞變種提供保護，也預期可對SARS-CoV-2株和BA.4、BA.5等Omicron亞變種提供保護力。