落實環境議題更加廣泛 全國NGOs團體明拜會4大政黨

2024總統大選倒數近6個月，為讓台灣環境議題面向與層次更多廣泛且更加落實，全國NGOs環境會議籌備委員成員明將拜訪四大黨與其交流，並提出6大訴求，盼為台灣下一個四年環境把關。

自2004年至迄今，由台灣蠻野心足生態協會、台灣水資源保育聯盟、台灣環境保護聯盟、台灣公民參與協會、台灣環境資訊協會、惜根台灣協會、荒野保護協會、台灣生態學會、台灣動物社會研究會、台灣動物保護行政監督聯盟、關懷生命協會、公民監督國會聯盟等12團體，每年不間斷舉辦「全國NGOs環境會議」。

環團表示，該會議廣納台灣各地環保團體所關注的環境問題，並做成「建言報告書」遞交總統，此傳統從前總統陳水扁、馬英九至現任總統蔡英文從未中斷，而今年蔡英文總統於基建環團時提到，透過列管機制交付各業務主管機關，後續與民間團體進行溝通，促使政府破除本位主義，用跨部會思維及資源面對環境議題。

環團表示，明天早上自11點30分起將拜會國民黨秘書長黃健庭、下午1點30分拜會時代力量主席特助湯琳翔、下午3點拜會民眾黨秘書長周台竹，下午5點拜會民進黨秘書長許立明。

台灣蠻野心足生態協會主任楊士慧說，明年正逢4年1次大選在即，如何讓台灣的環境議題面向與層次更加多元廣泛，讓溝通與改變更加落實，不僅是關注議題的公民團體專業提倡，遊說及社會溝通，更是台灣接下來的領導者重要的前進方向，因此透過拜會四大黨提出重要訴求。

此次拜會將提出6大訴求，包含第一，不分區立委提名應保障至少1名環保人士列安全名單；第二，政黨提名候選人應有幾本環保素養；第三，10月時安排總統候選人與環團見面；第四，邀請總統候選人出席環團舉辦的環保政見辯論會；第五，歡迎政黨針對環境議題徵詢團體成員；總統候選人當選後，循慣例每年422地球日或605環境日與環團見面，建言列管。