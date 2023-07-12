獨老10年增20萬戶 企業用科技守護長輩居住安全

台灣將於2025年邁入超高齡社會。 據主計總處調查，2020年65歲以上獨居高齡者有56.9萬戶，占高齡者的20.1％，較2010年的36.5萬戶增加20.4萬戶，高齡者健康及居住環境安全成重點。但長者因認知能力退化，對火災反應及判斷能力較遲緩，造成避難時間延遲。為此，半導體廠商英飛凌首度與台灣守護者聯盟社會公益協會合作，捐贈100組環境偵測器、200組毫米波雷達感測器，首批智慧偵測設備將安裝於新北市八里區的樂山教養院。

今年1到5月，全國火災事故超過9800件，且起火建築物類別當中，住宅火警死亡率超過6成。據內政部消防署2021年統計分析，60歲以上的死亡人數占比超過5成。

許書華醫師表示，2020年65歲以上獨居高齡者56.9萬戶，占所有高齡者的20.1%，獨居長輩因為認知功能退化，對火災的反應及判斷能力較遲緩，再加上行動緩慢，遇火災時可能避險時間延遲。

對此，英飛凌攜手飛鳥車電，首度與守護者聯盟合作，加入愛在家居社會公益專案，捐贈100組環境偵測器、200組毫米波雷達感測器，首批智慧偵測設備將安裝於新北市八里區的樂山教養院。