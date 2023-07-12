智慧醫療助攻！智能測量基礎體溫 受孕率達3成

中國醫藥大學附設醫院中醫婦科主任蘇珊玉今天說，過去不孕症婦女量測基礎體溫相當不便，現在中醫智慧化，透過智能體溫感測器就能遠距諮詢及診斷助孕；台大醫院婦產部醫師趙光漢說，50名不孕症患者透過智能量測溫度計測量基礎體溫，成功懷孕率提高至三成。

蘇珊玉說，正常的基礎體溫，是懷孕的必要條件，婦女不孕可能是基礎體溫過高或過低，若能經過中醫月經周期療法，在低溫期、排卵期和高溫期間，以中藥調理體質助孕。

蘇珊玉指出，過去患者一早起床量測基礎體溫，相當不方便，且測量出來的結果僅能提供醫師的粗略定性參考，不足以提供體質判斷的依據，現在有智能體溫感測貼片，貼於腋下，可以精準記錄整晚的體溫變化，並上傳至雲端，方便醫生遠距就能諮詢及診斷。

趙光漢說，智慧醫療透過人工智慧、大數據、物聯網和雲端計算等技術，提高醫療品質及精準治療，運用在不孕臨床預測排卵上，基礎體溫是重要的監測方法。

趙光漢指出，透過智能量測溫度計測量基礎體溫，可讓受測者更容易了解自己的排卵狀態，提高懷孕成功率，醫師可精準了解患者狀態，制訂治療計劃。台大醫院婦產科團隊2016年6月招募50名不孕症患者臨床試驗，成功懷孕率提高至三成，較傳統不孕患者的8%到9%高出三倍。