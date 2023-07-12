疫後非法旅館、日租套房逾2成 這縣市超過200家最多

疫後觀光復甦，國內多元類型旅宿遍地開花，根據交通部觀光局統計，今年1至6月全台合法旅館有3325家、民宿有11139家，未合法列管旅館及日租套房有989家，占比約23%，其中以台北市201家最多，以宜蘭縣35%占比最高；未合法民宿有593家，占比約5%，以屏東縣157家最多，以基隆市40%最高，上半年總計開出逾6千萬元罰鍰。

根據觀光局統計，今年1至6月未合法列管旅館及日租套房分別有338家及651家，占比較去年同期25%微幅下降，其中以台北市201家、台中市187家最多；若以比率來看，宜蘭縣35%最高，緊接為台中市31%、南投縣30%。民宿未合法總計有593家，占比與去年同期5.6%差不多，以屏東縣157家、南投縣125家最多；若以比率來看，基隆市40%最高，緊接為嘉義市15%、新竹縣14%。

觀光局表示，今年1至6月稽查合法旅館2044家次，未合法656家次，總計開罰411次，累計金額達5150.8萬元，其中台北市開罰1151萬元最多，宜蘭縣也有972.2萬元；合法民宿稽查6519家次，未合法428家次，總計開罰213次，累計罰鍰1068.4萬元，其中花蓮縣開罰232萬元最多，宜蘭縣也有197.4萬元。

觀光局指出，今年上半年合法旅館較去年同期減少13家，減幅0.39%，應是個別業者經營考量而進退場的結果；未合法列管家數較去年同期減少127家，罰鍰次數及金額均較去年同期增加，地方政府如經查察未見營業或已無接受訂房即會解除列管。

在民宿方面，今年上半年合法民宿較去年同期增加551家，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響；未合法民宿列管家數593家，較去年同期減少34家，罰鍰次數及金額均較去年同期增加。