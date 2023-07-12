父親節禮物總是一成不變？！飛利浦 Saeco 推「與爸爸在家咖啡 bar！」送進老爸心坎裡

一年一度父親節即將來臨，還在煩惱要送什麼禮物犒賞辛苦的老爸？除了一成不變的聚餐吃飯、買蛋糕慶祝，送電鬍刀、領帶等，今年不妨來點新選擇！和親愛的爸爸一起在家品味新鮮現磨的咖啡，用飛利浦 LatteGo EP5447 打造綿密細緻的雲朵拿鐵，表達對爸爸滿滿的心意與感謝，共度溫馨時光。歡慶父親節，飛利浦 Saeco 祭出滿額贈好禮活動，即日起至 8 月 31 日，於指定通路購買「飛利浦 LatteGo EP5447」，或全系列「飛利浦 Saeco 全自動義式咖啡機」滿額即享價值 12,800 元的 Samsonite 25 吋行李箱、Marshall 藍牙喇叭（市價 3,990 元）及飛利浦超活氧迷你果汁機（市價 1,888 元）！還沒想好父親節禮物？「飛利浦 LatteGo EP5447 全自動義式咖啡機」絕對是送禮最佳首選，不僅可滿足愛喝咖啡的老爸，更有好禮全家人皆可享用。

歡慶父親節，飛利浦 Saeco 祭出「與爸爸在家咖啡 bar！」活動，凡購買指定機種，即享滿額贈好禮優惠。 圖／飛利浦提供

滿足不同咖啡控老爸 飛利浦 LatteGo EP5447 輕鬆打造專屬個人化風味咖啡

不論是香濃馥郁的義式 espresso、清爽明亮的美式咖啡，或是綿密細緻奶泡的雲朵拿鐵，「飛利浦 LatteGo EP5447」一鍵新鮮現磨，都能滿足不同需求的咖啡控老爸。「飛利浦 LatteGo EP5447」搭載獨家「LatteGo 創新奶泡系統」，是業界首創無管線設計，相較於過往機種奶泡綿密度提升 25%、操作音量也降低 50%，使用完畢 15 秒即可快速清潔，且咖啡沖煮器也可輕鬆拆卸、直接水洗，操作簡易不費力。

「LatteGo 創新奶泡系統」首創無管線設計，奶泡綿密度提升 25%、操作音量也降低 50%，使用完畢 15 秒即可快速清潔。 圖／飛利浦提供

「飛利浦 LatteGo EP5447」全彩中文觸控螢幕，內建 4 組個人記憶模式，可依照個人偏好調整咖啡濃度、水量和奶泡量。 圖／飛利浦提供

「飛利浦 LatteGo EP5447」採用 100% 陶瓷研磨器，共 12 段研磨粗細調整，以低溫研磨咖啡豆，完美封存最純粹乾淨的咖啡豆風味；配備全彩中文觸控螢幕，內建 4 組個人記憶模式，可依照個人偏好調整咖啡濃度、水量、奶泡量沖煮不同風味咖啡，不僅可為老爸打造專屬咖啡，也能滿足全家人喜愛的咖啡需求，在家即可一鍵沖煮恣意探索 12 種世界咖啡飲品，包含卡布奇諾、拿鐵瑪奇朵、澳式白咖啡、芮斯崔朵、黃金泡沫咖啡等，讓全家人一起享受一場世界咖啡饗宴。

「飛利浦 LatteGo EP5447」採用 100% 陶瓷研磨器，共 12 段研磨粗細調整，以低溫研磨咖啡豆，完美封存咖啡豆風味。 圖／飛利浦提供

慶祝父親節「與爸爸在家咖啡 bar！」 飛利浦 Saeco 祭出滿額贈好禮活動

飛利浦 Saeco 父親節優惠活動正式開跑！即日起至 8 月 31 日，凡至全台飛利浦百貨直營專櫃、飛利浦家電台灣官方直購體驗店（www.philips-da.com.tw）、全國電子（含線上平台）、各大電商平台（momo、PChome、蝦皮等飛利浦 Saeco 旗艦館），購買「飛利浦全自動義式咖啡機 LatteGo EP5447」，或全系列「飛利浦 Saeco 全自動義式咖啡機」，消費滿 28,000 元即贈「飛利浦超活氧迷你果汁機 HR2601（市價 1,888 元）」、滿 38,000 元即贈「Marshall Willen 攜帶式藍牙喇叭（市價 3,990 元）」、消費滿 70,000 元即贈「Samsonite 25 吋行李箱（市價 12,800 元）」，贈品數量有限，送完為止。今年父親節就用「飛利浦 LatteGo EP5447」雲朵拿鐵機犒賞老爸，讓爸爸在家即可享受新鮮現磨、現煮的好咖啡，開啟美好的一天。

● 欲了解詳情，請參考活動網頁。