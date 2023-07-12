新冠肺炎疫情秋冬再來？專家：基於「這」原因有可能

衛福部疾管署昨宣布，第四波新冠肺炎疫情已脫離高原期，但秋冬季節，疫情可能再來一波嗎？台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎說，這一波疫情應是「丘陵」型態，主因是疫情已朝「感冒化」發展，現在疫情趨緩原因為天氣炎熱，病毒不活躍，且正值暑假期間，學生不在校園群聚所致，但還是很多人沒有新冠病毒的抗體，「疫情有可能再來一波」，因此接種疫苗還是十分重要。

「度過高原期是一件好事。」台北榮總副院長李偉強說，大家現已回歸正常生活，但雖然疫情趨緩，國人仍應做好保護措施，如到高風險場所還是要戴口罩、勤洗手，恢復流感等上呼吸道感染的正常防疫措施，且返國或有相關不適症狀時，應自行快篩，落實自我健康照顧，避免染疫後傳染給家人，而衛福部隨時監控秋冬病毒株，以及重症、死亡個案變化情形，及早做好準備。

李秉穎說，目前仍有許多人認為疫情是「流感化」，需要一年打一劑疫苗，而衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）有可能會建議高風險族群下半年再打一劑疫苗，但實施前都會滾動性檢討，還會再進行討論。

另若針對Omicron變異株XBB研發的新疫苗上市，國家順利採購後，下半年可能會直接施打，而新冠肺炎疫情朝向流感化，一年打一劑疫苗，也可能只是前幾年需要，往後成為「感冒化」就不再需要打疫苗了。

李秉穎指出，在COVID–19出現前，人類間已有四種冠狀病毒正在流行，且不斷變異，醫學研究指出，每個人每年約有6成7機會，感染到新突變的冠狀病毒，因此，平時基本防護仍十分需要。