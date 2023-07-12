防流行性腦脊髓膜炎留憾事 醫師籲為嬰幼兒接種疫苗

流行性腦脊髓膜炎患者首日症狀僅似感冒，卻可能在24小時內休克，治療下致死率仍逾1成，倖存者也有20%留下智力受損等嚴重後遺症，醫師呼籲可為高風險嬰幼兒接種疫苗。

為加強民眾對流行性腦脊髓膜炎疫苗接種的重視，台灣兒童感染症醫學會今天舉行記者會，發布衛教手冊「別讓幸福快樂的故事就此結束」，由林志玲擔任預防與關懷大使。

台大醫院小兒感染科主治醫師李秉穎在記者會上指出，造成流行性腦脊髓膜炎的腦膜炎雙球菌，常在黏膜因感冒等原因受損時趁機作亂，雖然流行率不高，但一發生就很恐怖，提前預防可防恐慌；英國等國已將疫苗列入公費接種，台灣兒童感染症醫學會也已提出B型流行性腦脊髓膜炎疫苗接種建議。

李秉穎說明，腦膜炎雙球菌透過飛沫傳染，在家庭、軍營、宿舍等環境容易傳播；根據全球統計，有5%到10%民眾無症狀帶原腦膜炎雙球菌者，台灣疾病管制署2001年調查20到24歲男性則有2.3%帶菌率，其中帶原B型血清型者約佔81%。

台灣兒童感染症醫學會理事長暨林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成指出，台灣約30%腦膜炎個案為4歲以下幼童，且重症率也最高；過去在軍營、學校宿舍也曾發生傳染事件。

黃玉成說，患者發病後8小時內，會有發燒、嘔吐、躁動、活動力差等症狀，類似感冒；到9至15小時，才可能出現較典型的後頸部僵硬、平衡感變差等較典型症狀，3成左右患者會出現類似瘀斑的皮疹；發病後16到24小時間，就會引起敗血性休克，合併多重器官衰竭，甚至死亡。

黃玉成指出，即使給予適當治療，流行性腦脊髓膜炎死亡率仍有10到15%；若順利存活，仍有20%會留下癲癇、智力受損、四肢血管栓塞必須截肢等嚴重後遺症；接種疫苗「就像買保險」，1歲以下幼童接種滿3劑或2歲以上接種滿2劑、成人接種1到2劑，都可及早預防。