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壯男常腹痛竟是腸癌四期！他打破「癌末」迷思抗癌10年

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
53歲邱姓男子（中）今天到中國附醫分享抗癌心路歷程。記者趙容萱／攝影
53歲邱姓男子（中）今天到中國附醫分享抗癌心路歷程。記者趙容萱／攝影

南投縣53歲邱姓男子10年前正值壯年，偶有腹痛吃吃腸胃藥，不以為意，沒想到一次大便出血送中國醫藥大學附設醫院急診，才知是大腸癌第四期，且有6處癌轉移，他為了家庭、孩子，選擇信任醫師，成為抗癌鬥士，打破「癌末」迷思，近期回診，身上沒有癌細胞。

邱男說，癌症第四期不等於癌末，他在家人支持下積極治療，飲食要均衡、營養要夠，並且搭配走路、慢跑等運動，才有體力抗癌，他從莊稼詩「手把青苗插滿田，低頭便見水中天。六根清淨方為道，退步原來是向前」體悟出，換個角度看世界，「退步」重頭來過，路才會越走越順暢。

中國附醫大腸直腸外科張伸吉主任強調，邱姓大腸癌病患有肝、肺、遠端淋巴、腹膜、骨盆腔等六處癌轉移，但邱男積極抗癌不放棄，並相信大腸直腸癌跨專科團隊，最後專家攜手將癌細胞清除乾淨，才有治癒的機會。

邱男指出，10年前得知自己是癌末，念及長子才念國中，女兒小五都還小，他沒時間哀傷，他積極化學標靶治療及微創手術，完整切除大腸腫瘤及肝臟轉移處病灶後，每三個月追蹤，發現肺部轉移及輸尿管處淋巴轉移，再接受微創手術完整切除。

張伸吉說，去年初邱男因腹脹，發現多處腹膜腫瘤轉移造成腸阻塞，接受切除手術後，合併腹腔溫熱化療，用以消滅腹膜腫瘤，並進行營養治療增強免疫力。今年六月底接受正子攝影，腹膜癌細胞都消失，進食狀況都正常，生活品質越來越好。

中國附醫胸腔外科主任林昱森說，依近年來的文獻，要延長肝臟轉移患者的存活期，手術完整切除是最重要的方式之一。

中國附醫肝膽外科醫師陳德鴻說，針對腹膜轉移的治療，美國國家癌症學會建議，要在開刀逾百台的醫院接受「腹膜切除併腹腔溫熱化療」，才能延長存活期。

53歲邱姓男子（中）今天到中國附醫分享抗癌心路歷程。記者趙容萱／攝影
53歲邱姓男子（中）今天到中國附醫分享抗癌心路歷程。記者趙容萱／攝影

微創手術 腫瘤 抗癌

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