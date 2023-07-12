5代打鐵哥患網球肘無法舉鐵鎚 醫師一招解決問題

南投縣竹山鎮民郭志榮是家傳5代的打鐵師傅，2月起右手肘出現痠痛症狀，不僅吃飯的鐵鎚舉不起來，連拿杯子喝水都疼痛難當，影響生活生計，經東華醫院檢查罹患網球肘，醫師透過高能量震波治療，大幅減少疼痛復原良好，他也重振信心再度扛起百年鐵舖招牌。

竹山鎮「來發鐵行」打鐵店已有150年歷史，到郭志榮已是第5代，現由郭志榮和父親一起經營。打鐵是辛苦的行業，除了爐火上千度高溫環境，更要舉著沉重的鐵鎚敲打研磨，才能打造好用的刀具、農具，經年累月下來，對身體是沉重負擔。

今年2月過後，郭志榮發現右手出現痠痛症狀，原本不以為意，沒想到情況逐漸惡化，慢慢連鐵鎚都舉不起來，甚至拿茶杯喝水都疼痛難當，趕緊到竹山鎮東華醫院治療。

郭志榮說，手肘痠痛時如千斤壓頂，右手拿起鐵鎚時如針錐般刺痛，連日常喝水、吃飯都很困難，也嚴重影響工作，但為了生活他仍硬撐著打鐵，直到最後疼痛難當，除了影響生計，更擔心百年老店無法延續。

東華醫院復健科主任張勝閔說，患者經檢查罹患網球肘，因為雙手經常重複捶打動作造成，且手肘外側伸展肌腱已經鈣化與破裂，透過復健及增生注射強化手肘韌帶肌腱，但郭男無法暫停工作休養，仍持續勞動導致無法適當休息。

經與郭男討論透過震波治療，利用高能量震波打在患部，造成組織輕微破壞，受傷組織發出發炎的訊號，誘發血管及組織生長因子增加，進而促進組織血管新生，達到組織修復效果，還可刺激神經分泌止痛訊號達到止痛的效益。經過一個療程三次的震波治療，郭男的手肘幾乎已經不痛，也可以再拿起鐵鎚工作。