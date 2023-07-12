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暑假推宿省千元錦上添花？ 屏縣府：要讓旺季平日更旺

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東墾丁暑假7、8月的住訂房，較疫情跌了逾一成，縣府將於8月1日起實施宿省千元專案，拉抬平日的國旅市場。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁暑假7、8月的住訂房，較疫情跌了逾一成，縣府將於8月1日起實施宿省千元專案，拉抬平日的國旅市場。記者潘欣中／攝影

屏東墾丁是夏季國內旅遊指標，暑假受出國旅遊和逐年增加的民宿影響，旅宿整體入住率較疫情前減逾一成，縣府規畫暑期推出官民合作的「五五住宿專案」，以每房省千元激勵國人到屏東旅遊，因客層不同，旅館業者希望盡快，有民宿業者認為暑假旺季推出是「錦上添花」，建議9月淡季再實施，縣府拍板於8月1日起實施，盼讓旺季平日更旺。

疫情解禁降級後，墾丁飯店業者發現，暑假7、8月的住訂房在疫情前是八至九成，現在卻跌了逾一成，研判是出國旅遊熱和不斷增加的民宿分食客源造成，向縣府反映盼在暑假重啟旅宿業提供500元、縣府補助500元的「五五專案」，縣府交通旅遊處也規畫比照過去的宿省千元，額度為1萬間，限定非假日，拉抬暑假期間的平日住房率，提振整體觀光產業。

暑假一直是墾丁的傳統旺季，縣府在暑假一半推出宿省千元優惠，旅館和民宿業者對推出的時間點意見不一；屏東縣民宿協會認為，兩者客層不同，房價有別，民宿暑假訂房多已確認，此時推出恐讓遊客為了節省千元補助，先退房再訂房，打亂訂房作業，若產生消費糾紛的負面效果，振興觀光美意將打折扣，縣府不採淡季再實施的建議，8月1日算是折衷日期。

墾丁劉姓民宿業者說，宿省千元過去都是在旅遊淡季期間實施，是「雪中送炭」，但暑假期間旅遊住宿原本就一房難求，給優惠折扣是「錦上添花」，且飯店業者房間數多，在暑假反動，名額很快就被動輒數百間的飯店占掉，淡季才能讓更多旅宿業者受惠。墾丁飯店業者則說，在暑假推出是「打鐵趁熱」，可拉抬平日住房，對觀光相關整體產業都有助益。

對暑假旺季推補助是「錦上添花」的說法，縣府交旅處長黃國維說，適逢解封後的第一個暑假旺季，旅宿業房價在暑期處於高檔，不少民眾選擇出國旅遊，加上近年物價上漲，對暑假的國旅有一定的影響，縣府推出宿省千元希望能提振屏東國旅市場，且限定非假日，要拉抬暑假平日的住房率，讓旺季更旺，並帶動整體相關產業，根據過去經驗，1萬間預估不到1個月就會申請完。

出國旅遊 民宿 墾丁

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