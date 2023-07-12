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備孕量基礎體溫更便利 智慧醫療結合數據分析更精準

中央社／ 台中12日電
備孕期女性如能掌握基礎體溫變化，可提高受孕率，由國人研發的無線腋溫量測器數據精準，長期記錄的數據也有助於醫師掌握求診者狀況。 中央社
備孕期女性如能掌握基礎體溫變化，可提高受孕率，由國人研發的無線腋溫量測器數據精準，長期記錄的數據也有助於醫師掌握求診者狀況。 中央社

備孕期女性如能掌握基礎體溫變化，可提高受孕率，台大醫院婦產部醫師趙光漢今天表示，運用智慧醫療，結合人工智慧科技與數據分析等方法，讓量測基礎體溫更準確。

由國人研發的無線腋溫量測器今天舉行發表會，有別於過去傳統體溫計，科技業者黃宗正投入10多年心力，運用智慧醫療，結合人工智慧科技與數據分析等方法，讓須長期量測基礎體溫者更便利，數據更精準，而長期記錄的數據也有助於醫師掌握求診者狀況。

黃宗正指出，研發成功的無線腋溫量測器，只要女性每天上床時，將量測器貼在腋下，就能自動量測個人基礎體溫，並透過無線傳輸設備將數據上傳到雲端資料庫儲存，求診時醫師只要上雲端取得長期監測的數據，對求診者身體狀況便能清楚掌握。

在不孕症治療過程中，趙光漢指出，智慧醫療的應用為不孕患者帶來了新希望和解決方案；在預測排卵上，基礎體溫是一項重要監測方法，所謂基礎體溫是指1天中最低體溫，通常在休息時測量，譬如在不進行任何活動的睡覺時或剛醒來時量測。

趙光漢說，以往女性可以通過測量基礎體溫來預測自己的排卵日，進而規劃生育計畫；但傳統基礎體溫測量方法非常不方便，量測完必須人工記錄於基礎體溫表上，再畫成曲線圖，過程繁瑣，十分不便，且可能存在人為誤差。

中國醫藥大學附設醫院中醫婦科主任蘇珊玉認為，從長期基礎體溫數據中，可以看出荷爾蒙的微妙變化，讓醫師更精準做出診斷，利用大數據、人工智慧和資訊技術，通過分析病人的生理資訊與體溫，可協助進行體質與疾病診斷；透過資訊科技方法，分析基礎體溫可預測排卵日與經期，使得想受孕的女性能更精準知道經期及排卵狀況，搭配醫師調理，提高受孕率。

醫師 台大醫院 患者

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