快訊

112分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分

今年最大贏家！他買豪宅3年轉手賺3700萬 房仲揭原因

評／歐洲推共同防空網 這一規劃讓法國怒火中燒

艾敏釋鼻炎噴劑控貨 其他類固醇鼻噴劑正常供應

中央社／ 台北12日電

過敏性鼻炎用藥「艾敏釋鼻用噴液懸浮劑」供不應求，目前控貨中。食藥署今天表示，仍持續輸入並協助藥品調度，另外國內核准其他類固醇成分鼻噴劑，共9張許可證正常供應。

衛生福利部成立「藥品供應通報處理中心」，整合西藥、中藥、兒童困難取得、罕病、疫苗等5類用藥平台，過去缺藥平台由食藥署主管，主要都是針對西藥缺藥，這次將缺藥通報協調中心拉到衛福部層級，無論中醫或西醫，只要發現有缺藥狀況皆可通報。

食藥署副署長陳惠芳今天上午在記者會中說明，西藥供應資訊平台在今年6月28日至7月4日，共計接獲20件藥品短缺通報案件，其中經調查，無短缺案件4件、建議使用替代品項17件、無替代藥品啟動公開徵求案件0件、恢復供應品項0件、處理中案件數5件。

至於目前有短缺疑慮的艾敏釋鼻用噴液懸浮劑，陳惠芳表示，這款為含Fluticasone Furoate類固醇成分的鼻噴劑藥品，主要用於過敏性鼻炎，近期因全球供應鏈影響及國內需求增加而供不應求控貨中，但仍持續輸入。

她進一步說明，Fluticasone Furoate的學名藥已有業者申請查驗登記並審查完成，預計於原廠在台專利今年11月27日期滿後，即可核發藥品許可證。

此外，國內已核准多種其他類固醇成分且用於過敏性鼻炎的鼻噴劑，如Budesonide、Beclomethasone、Triamcinolone、 Mometasone等，且國內合計有9張學名藥許可證，現在正常供應中。

陳惠芳表示，針對領有艾敏釋鼻用噴液懸浮劑藥品的慢性處方箋病人，已協調業者保留一定數量提供中下游藥商並供應給藥局，以利病人就近領藥。

食藥署 類固醇 中醫

延伸閱讀

美FDA批准阿茲海默症新藥 2025年台有望核予藥證

國產前列腺癌藥現「白色結塊」 食藥署回收3000餘顆

葉克膜心肺血管繞道術耗材導管1家醫學中心缺貨

巴比妥、BZD藥物納第四級管制 食藥署：最快10月上路

相關新聞

氣象局長鄭明典屆齡16日退休 網曝巧合：任內3年多沒颱風登陸台灣

中央氣象局長鄭明典臉書專頁經營有成，有19萬餘人追蹤，粉絲量堪稱網紅規格的他，日前受訪表示不喜歡被稱「網紅」。16日就要...

嘉義東石體驗烤蚵…男童臉頰遭「炸掉一層皮」 母心疼

自助烤蚵很好玩，但在大快朵頤之際，不可忽視暗藏的風險！有一名媽媽上網發文呼籲家長們真的要小心，她表示日前全家到嘉義東石遊玩，在體驗烤蚵時，突然蚵仔爆炸，把兒子的臉給炸傷了！網友經驗分享「烤太乾真的會爆啊」。

好市多致癌起司回收138公斤 食藥署：疑辛香料出問題

食藥署今公布好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」驗出環氧乙烷違反食安法一案進度。食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，截至7月11日止...

熱帶系統生成待觀察 鄭明典盼走遠一點「退休日不要來鬧」

氣象局長鄭明典今天在臉書分享16日的氣象圖資，台灣東方海面似乎有熱帶系統發展的跡象，鄭明典直言在他退休這天「走遠一點，不...

恐有颱風生成「機率曝光！」 周末起水氣移入花東降雨明顯

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，觀察明後天（13日...

玩具醫生出診中 看「不廢醫師」妙手回春之術

你有心愛玩具或家電損壞，仍捨不得丟掉的經驗嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦