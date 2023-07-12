艾敏釋鼻炎噴劑控貨 其他類固醇鼻噴劑正常供應

過敏性鼻炎用藥「艾敏釋鼻用噴液懸浮劑」供不應求，目前控貨中。食藥署今天表示，仍持續輸入並協助藥品調度，另外國內核准其他類固醇成分鼻噴劑，共9張許可證正常供應。

衛生福利部成立「藥品供應通報處理中心」，整合西藥、中藥、兒童困難取得、罕病、疫苗等5類用藥平台，過去缺藥平台由食藥署主管，主要都是針對西藥缺藥，這次將缺藥通報協調中心拉到衛福部層級，無論中醫或西醫，只要發現有缺藥狀況皆可通報。

食藥署副署長陳惠芳今天上午在記者會中說明，西藥供應資訊平台在今年6月28日至7月4日，共計接獲20件藥品短缺通報案件，其中經調查，無短缺案件4件、建議使用替代品項17件、無替代藥品啟動公開徵求案件0件、恢復供應品項0件、處理中案件數5件。

至於目前有短缺疑慮的艾敏釋鼻用噴液懸浮劑，陳惠芳表示，這款為含Fluticasone Furoate類固醇成分的鼻噴劑藥品，主要用於過敏性鼻炎，近期因全球供應鏈影響及國內需求增加而供不應求控貨中，但仍持續輸入。

她進一步說明，Fluticasone Furoate的學名藥已有業者申請查驗登記並審查完成，預計於原廠在台專利今年11月27日期滿後，即可核發藥品許可證。

此外，國內已核准多種其他類固醇成分且用於過敏性鼻炎的鼻噴劑，如Budesonide、Beclomethasone、Triamcinolone、 Mometasone等，且國內合計有9張學名藥許可證，現在正常供應中。

陳惠芳表示，針對領有艾敏釋鼻用噴液懸浮劑藥品的慢性處方箋病人，已協調業者保留一定數量提供中下游藥商並供應給藥局，以利病人就近領藥。