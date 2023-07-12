產銷調節預算年年增加遭糾舉 陳吉仲說是為了「這目標」

農業產銷失衡頻繁，農委會預算編列越來越多，審計部、立法院不斷糾正農委會，除了超支成常態以外，部分農產品品項一在產銷失衡，年年都需要調節，成為國庫沉重負擔；農委會主委陳吉仲今天表示，謝謝審計部專業意見，農業天候影響，樂意讓每一筆預算，讓農民收入增加。

審計部查核農委會農糧署一一○年財務收支及決算，點出農糧署雖透過生產計畫、價格監控與預警等機制試圖穩定農產品產銷，但效果不彰，致使產銷調節經費超支併決算嚴重，且調節品項愈來愈多；而立法院

立法院一一二年預算評估報告也指農委會每年產銷調節預算愈編愈多，除了超支成常態，部分品項一再產銷失衡，甚至年年需要調節。

農委會今天舉行第三屆全國十大綠色照顧優良典範獎啟動暨三周年成果記者會，陳吉仲會後受訪時表示，謝謝審計部專業的意見。農業生產很容易受到氣候條件、環境的改變，今年3月4月之前台灣面臨乾旱，5、6月以後，有些地方下雨，所以極端化氣候事件正在影響整個農漁業部門，相關的產銷調節變成機動調整，就只有一個目標，就是要讓所有過去這幾年辛苦的農漁民收入一定要高於成本，否則，農漁民絕對不願意來從事農業的生產。

陳吉仲說，這是產銷調節跟原來預算編列不一樣的原因，因為無法掌控所有氣候條件，對每一個農產品的影響，今年是水果的大年，芒果、荔枝，很多的水果都大豐收，去年水果產量就受到天候影響減產，很樂意讓每一筆預算，最後讓農民的收入增加。