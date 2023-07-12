四接爭議環保署成「黑箱署」50環團連署要求張子敬下台

環保署7日召開四接環評延續會議，環委無預警換會議室，令在場環團怒批這是台灣環評史上最離譜因應方式，更指環保署企圖以黑箱審查強度關山，直言親眼看到能源轉型變能源集權再演化成能源暴政。環團今到監察院遞交陳情書，除要求環保署長張子敬下台，更盼監察委員即刻調查追究相關人員行政責任。

守護外木山行動小組召集人王醒之、台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政及專職律師蔡雅瀅、看守台灣協會秘書長謝和霖、基隆市議員陳冠羽等，今天代表全台50個環團到監察院召開「違法環評瀆職圖利 署長張子敬下台負責」記者會。

陳冠羽指出，7日召開的四接環評延續會議嚴重剝奪公民及團體發言權利，他作為第一個發言、現場唯一被帶進場的公民，從環保署門口到會議室，甚至欲起身喝水、如廁，全程被官員監控；準備發言時環委已躲到其他會議室，只能透過音訊不良的設備發言，毫無保障民眾發言權利，痛批環保署儼然成「黑箱署」。

王醒之表示，歷經地方公投粗暴沒收、能源轉型成「能源集權」，這次違法審查的延續會議更親眼看到能源集權演化成能源暴政，環保署為讓四接通過不惜葬送環評制度的專業及獨立性；環保署預計8月22日升格環境部，顯見7日黑箱環評不僅事違法審查、護航經濟部，更是一齣張子敬等人「求官位」的爛戲。