環團赴監察院陳情怒吼張子敬下台 環保署冷處理

上周五的四接環評會議，會中環委無預警換會議室、要求公民及團體視訊發言，讓環團痛批環保署欲黑箱審查強度關山，今天環團至監察院遞交陳情書要求環保署長張子敬下台，並要求監察院委員盡速調查追究行政責任。對此，環保署今僅表示「尊重」。

守護外木山行動小組等環團今至監察院召開記者會並遞交陳情書，痛批環保署7日四接環評延續會議缺乏公開透明，不僅將警察當作環保署護衛軍，還堅持在程序諸多瑕疵下，以黑箱方式審查，讓環評會公民參與形同虛設，不僅反民種，更顯示公務機關帶頭違法，目無章法。

守護外木山行動小組表示，全台50個環團、公民團體今發布共同聲明要求張子敬下台，更盼監察委員即刻進行調查，追究相關人員行政責任，找回環評制度的專業性及獨立性。

環保署表示，環評會議一直秉持「我不同意你的意見，但是我誓死捍衛你講話的權利」的精神，前環保署長李應元更特別將此段文字懸掛於環評會議室內，希望各界能彼此包容。

環保署表示，對於協和發電廠環評會議發言程序的調整，環保署原用意是為保障民眾發言的權利；對於守護外木山行動小組監察院遞交陳情一事，環保署表示尊重。