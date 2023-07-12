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中藥與「三伏貼」 擺脫新冠後遺症困擾

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「三伏貼」是由細辛、麻黃、白芥子、甘逐….等多種中藥材磨粉加薑汁混合。圖／嘉義基督教醫院提供
「三伏貼」是由細辛、麻黃、白芥子、甘逐….等多種中藥材磨粉加薑汁混合。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義有名39歲的上班族婦女，確診新冠肺炎後，出現發燒畏寒、咳嗽、黃綠色痰液等症狀，雖然3天後症狀緩解，但下廚拿捏香氣和味道發現嗅覺和味覺都不見了，她到嘉義基督教醫院中醫部求診；經醫師依據個人體質開立科學中藥，患者經過2周療程，找回嗅味覺。醫師林本庭表示，中藥、針灸、三伏貼等治療方式，透過體質的調整後遺症困擾。

新冠肺炎才剛降級為第4類傳染病，就迎來第四波疫情；醫師林本庭表示，65歲以上的長輩和兒童等脆弱族群不只產生後遺症的風險較高，再次感染的可能性也更高。中醫在新冠輕症患者的急性期治療，有著耳熟能詳的「清冠一號」，後遺症則有中藥、針灸、三伏貼等治療方式，透過體質的調整來加速復原。

醫師林本庭表示，所謂「三伏貼」，在夏天最炎熱的三個日子裡，分別是「初伏、中伏、末伏」，用白芥子、乾薑、細辛等溫熱藥材，將藥材打碎製成藥餅，敷貼在定喘、肺俞、風門等穴位，能起到溫煦陽氣、驅散體內寒邪的作用，從而減少新冠後遺症的發作與嚴重程度。實證醫學研究也證實，三伏貼可誘發局部免疫反應，進而達到穩定免疫系統功能的效果。除了應用在新冠後遺症外，三伏貼也對過敏性鼻炎、蕁麻疹、異位性皮膚炎、氣喘、小兒氣喘、小兒遺尿、成人哮喘、慢性支氣管炎、關節疼痛及易感冒體質等有顯著的療效。

林本庭表示，如果患者本身就有呼吸道和皮膚過敏的狀況，通常確診後會更容易有新冠症狀。新冠後遺症的表現變化多端，比較常見的症狀有疲倦、咳嗽、喘、胸悶、嗅味覺改變，部分患者有可能出現食慾不振、腸胃不適、關節疼痛、注意力不集中或是免疫力下降容易反覆感冒的狀況。症狀可能持續超過2個月以上，甚至長達1年，導致患者生活品質下降，連帶會影響工作和學習上的表現；這時若搭配三伏貼一起治療，不僅可以改善原先過敏的症狀，也可加速緩解後遺症。

什麼人不適合用「三伏貼」？醫師林本庭表示，正在發燒的階段、1歲以下的幼兒、孕婦或是患者將要敷貼藥物的皮膚有傷口，以上族群都不適合此種治療方式。三伏貼在成人一般敷貼4～6小時，會根據年齡或特殊的體質改變敷貼的時間。敷貼過程可能會有輕微的皮膚搔癢和灼熱感。透過3次的完整療程，將有助於擺脫上述疾病帶來的不適。

嘉基中醫部在7月17日起至08月26日期間，提供三伏貼的治療。初伏（7/21周五上午及夜間、7/22周六上午）、中伏（7/31周一夜間）、末伏（8/10周四上午）4天的時段，額外開設「三伏貼特別門診」。

醫師林本庭表示，「三伏貼」是由細辛、麻黃、白芥子、甘逐….等多種中藥材磨粉加薑汁混合。圖／嘉義基督教醫院提供
醫師林本庭表示，「三伏貼」是由細辛、麻黃、白芥子、甘逐….等多種中藥材磨粉加薑汁混合。圖／嘉義基督教醫院提供
將「三伏貼」貼於背部定喘穴、風門穴、肺俞穴上。圖／嘉義基督教醫院提供
將「三伏貼」貼於背部定喘穴、風門穴、肺俞穴上。圖／嘉義基督教醫院提供

患者 醫師 新冠肺炎

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