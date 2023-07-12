恐有颱風生成「機率曝光！」 周末起水氣移入花東降雨明顯

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，觀察明後天（13日至14日）菲律賓東方外海，熱帶性低氣壓有發展的趨勢。歐洲預測模式，颱風生成機率達四到五成；15日起水氣移入，花東及高雄等降雨明顯。

賈新興指出，明後兩天台東南側沿海及恆春半島有零星短暫雨，明天午後山區有局部短暫陣雨，後天午後南投以南山區有零星短暫陣雨。

他表示，觀察明後兩天菲律賓東方外海熱帶性低氣壓有發展的趨勢。歐洲預測模式，颱風生成機率達四到五成，看起來會往海南島走。但不論是否是熱低壓或輕颱，15日起水氣移入，花、東及高雄等降雨明顯。

賈新興指出，15日(周六)至20日（下周四）受低壓帶水氣移入影響，花東及高屏有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；21日（下周五）午後山區有局部短暫雷陣雨。呼籲節約用水， 高溫悶熱、 防曬、防紫外線避免中暑。他也說，後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。