快訊

服外役監喝酒、介紹特種行業「放縱不羈」！易寶宏移回花蓮監獄服刑

黃子佼強吻、拍攝未成年少女裸照遭告發 列「他」字案被告

Toyz被爆勾搭「三寶媽」性感小模 綠帽老公氣炸：找不到人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恐有颱風生成「機率曝光！」 周末起水氣移入花東降雨明顯

聯合報／ 記者周彥妤陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，15日起水氣移入，花東及高雄等降雨明顯。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，15日起水氣移入，花東及高雄等降雨明顯。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，觀察明後天（13日至14日）菲律賓東方外海，熱帶性低氣壓有發展的趨勢。歐洲預測模式，颱風生成機率達四到五成；15日起水氣移入，花東及高雄等降雨明顯。

賈新興指出，明後兩天台東南側沿海及恆春半島有零星短暫雨，明天午後山區有局部短暫陣雨，後天午後南投以南山區有零星短暫陣雨。

他表示，觀察明後兩天菲律賓東方外海熱帶性低氣壓有發展的趨勢。歐洲預測模式，颱風生成機率達四到五成，看起來會往海南島走。但不論是否是熱低壓或輕颱，15日起水氣移入，花、東及高雄等降雨明顯。

賈新興指出，15日(周六)至20日（下周四）受低壓帶水氣移入影響，花東及高屏有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；21日（下周五）午後山區有局部短暫雷陣雨。呼籲節約用水， 高溫悶熱、 防曬、防紫外線避免中暑。他也說，後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。

賈新興 颱風 菲律賓 天氣動態

延伸閱讀

雷陣雨又來了！ 雨怎麼下賈新興這麼說

颱風有譜？ 賈新興：觀察周三後熱帶性低氣壓發展趨勢

下周水氣漸移入 賈新興：觀察15日起熱帶性低氣壓發展

何時才可能有颱風生成？賈新興：7月下旬起有利發展

相關新聞

氣象局長鄭明典屆齡16日退休 網曝巧合：任內3年多沒颱風登陸台灣

中央氣象局長鄭明典臉書專頁經營有成，有19萬餘人追蹤，粉絲量堪稱網紅規格的他，日前受訪表示不喜歡被稱「網紅」。16日就要...

嘉義東石體驗烤蚵…男童臉頰遭「炸掉一層皮」 母心疼

自助烤蚵很好玩，但在大快朵頤之際，不可忽視暗藏的風險！有一名媽媽上網發文呼籲家長們真的要小心，她表示日前全家到嘉義東石遊玩，在體驗烤蚵時，突然蚵仔爆炸，把兒子的臉給炸傷了！網友經驗分享「烤太乾真的會爆啊」。

好市多致癌起司回收138公斤 食藥署：疑辛香料出問題

食藥署今公布好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」驗出環氧乙烷違反食安法一案進度。食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，截至7月11日止...

恐有颱風生成「機率曝光！」 周末起水氣移入花東降雨明顯

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，觀察明後天（13日...

委託賣屋卻後悔 她辯稱持分僅一半仍賴不掉仲介服務費

黃姓婦人委託房仲公司銷售她與女兒所共同持有的房地，銷售價格訂為1800萬元，黃婦兒子還要求調高至1880萬元，但乏人問津。黃婦同意降價成1680萬元，並簽訂契約內容變更合意書，幾天後果真有買家上門並付給房仲公司10萬元斡旋金，黃婦後來決定「不賣」，但房仲公司仍要求付仲介服務費，母女認為未賣不需付仲介費，房仲公司提告給付服務報酬訴訟，母女則自訴房仲公司詐欺，賣房變成法律戰。

綠能玩家YouTuber「龍哥」 生活電力智慧王

手機充電、吹電扇、開燈照明等生活個個環節都需要用電，現代人幾乎無法沒電過日子，但你瞭解自己究竟需要用多少電嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦