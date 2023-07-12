影／台中天降「排球大」落石擋路 氣象局：午後留意局部雷陣雨

台中市昨天下午4點多烏雲密布、雷雨不斷，東崎路1段20.5公里處掉落約排球、棒球大小落石，恰逢道路轉彎處，用路人不易察覺，和平警方以人力搬移路旁，放置交通錐警示；氣象局表示，今天各地高溫炎熱，午後大台北、中南部地區及各山區午後局部雷陣雨，留意局部大雨。

昨天下午4點多，台中市和平區雷聲不斷，大雨造成東崎路一段20.5公里處大量落石與泥土掉落，桃山派出所所長楊泱清與警員王國鴻巡邏發現，前後先設置交通錐提醒用路人減速慢行。

所長楊泱清表示，考量通報權責單位無法立即前來清除，該路段又是彎道，用路人視線不良，且擔心騎士過灣時輾壓土石滑倒，為維護用路安全，他與王員徒手搬運約排球大小落石，並利用交通錐底座充當推土機，將路面泥土和碎石推到路旁，恢復道路順暢。

中央氣象局表示，今天各地高溫約32至35度，澎金馬高溫約31、32度，午後大台北、中南部地區及各山區午後局部雷陣雨，留意局部大雨。