吳聖宇：熱低壓或輕颱周末有機會生成 西半部午後雷雨局部雨勢大

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，今日午後仍有局部大雷雨， 周末要留意低壓動態及發展， 周末到下周前半段的天氣變動將會相當關鍵。

吳聖宇指出，周末期間(15-16日)低壓系統進入南海，強度增強，有機會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，整個低壓帶範圍也擴大，台灣附近逐漸會納入低壓環流北側，東南風變得更明顯，東半部、恆春半島一整天斷斷續續會有短暫陣雨，西半部維持午後熱對流雷雨天氣型態，局部單點可能出現短時較大雨勢。

屆時沿海地區風浪有逐漸增大趨勢，尤其是台灣南北兩端以及東半部沿海區域，要到海邊活動的民眾要多留意安全。

吳聖宇說，這個進入南海後有機會發展增強的低壓系統由於整體範圍相當寬大，未來仍有可能出現其他變化，包括環流中心位置調整，或出現不只一個中心等，影響時間可能會拉長，接下來幾天要密切注意最新預報資訊。

吳聖宇表示，今天東風波動已逐漸向西離開，台灣附近仍在太平洋高壓外圍，維持東南風到偏南風的環境，大氣狀態還是比較不穩定，午後在各地山區仍會有熱對流發展，並且往靠山的平地區域擴展，西半部受影響比較明顯，要留意局部大雷雨，山區及近山區部分單點有可能出現劇烈而集中的短時強降雨現象，午後外出還是要記得攜帶雨具，到山區以及溪流邊活動尤其要注意午後天氣變化。

各地高溫可達33-35度，台北盆地內、花東縱谷以及中南部近山區局部單點有可能來到36度或以上。

吳聖宇指出，明後天(13-14日)隨南邊低壓系統來到菲律賓附近並且繼續往南海移動，台灣附近的風向會更偏向東南風或東風，低壓外圍帶來水氣，迎風面花東、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部午後山區局部熱對流發展擴散帶來雷雨，規模跟強度會縮減，降雨範圍以山區為主，但還是可能出現局部較大雨勢，到山區活動需留意午後天氣變化。