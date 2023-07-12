吳德榮：今防午後局部大雷雨 至少有2個熱帶擾動醞釀中
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天西半部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有局部性大雷雨機率，各地區高溫在35-37度，應防中暑。
吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日盛行東南風，水氣多、高溫微降，各地仍偏熱，應注意防曬、防中暑。西半部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有局部性大雷雨的機率；各地區平地氣溫：北部23至36度，中部23至35度，南部23至36度，東部22至37度。
明日至下周二(13至18日)各地仍偏熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；午後山區及部分平地有局部雷陣雨，要注意局部性大雷雨發生的機率；東半部及恆春半島因水氣漸增，偶有局部陣雨。熱帶擾動對期末天氣的影響程度，需密切觀察。
吳德榮指出，最新各國包括歐、美、加等模式未來10天模擬，菲律賓、台灣東方海面至南海一帶，將轉變為大「季風低壓環流」的型態，其中至少有2個熱帶擾動發展。
歐洲模擬以南海的擾動較強，對台影響較小，美國模擬則以台灣東方的擾動較強，對台威脅較大；模擬的分歧，代表「不確定性」很大，應密切觀察各模式的調整，無需急下定論。
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