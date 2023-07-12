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新冠疫情 已脫離高原期

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
疾管署表示，新冠肺炎本土疫情高峰已過，但併發症以65歲以上長者占77%最高，需多提高警覺。本報資料照片
疾管署表示，新冠肺炎本土疫情高峰已過，但併發症以65歲以上長者占77%最高，需多提高警覺。本報資料照片

第四波新冠疫情終於脫離高原期，但今年冬天恐再起一波。疾管署研議冬天施打次世代疫苗追加劑，公費族種族群鎖定孕婦、六十五歲以上長者及五十至六十四歲患有糖尿病、高血壓、癌症等共病族群，還有六個月以上合併免疫不全或低下族群，預估接種人數二五○萬。

流感疫情方面，上周類流感門急診就診人次六萬八七九五人次，較前一周下降百分之九點一，疫情逐漸下降，但流感併發重症通報數尚未下降，上周新增八例流感重症死亡個案、廿五例流感併發重症。疾管署防疫醫師林詠青表示，年長者合併慢性疾病為重症高風險族群，須多加注意。

另外，上周新增十一例猴痘本土確定病例，均為本國籍男性，曾淑慧說，猴痘風險仍高，目前為出國旺季，七月五日起已擴大猴痘疫苗接種目標對象，希望符合資格者盡速完成接種。

類流感 疫情 猴痘

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