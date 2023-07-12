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邊境攔截 含輻射日食品

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

食藥署昨天公布最新「日本輸入食品每日輻射檢測結果」，來自愛知縣的「越桔萃取物」為今年首批輻射殘留食品，銫—一三七含量每公斤十五點七貝克，雖遠低於每公斤一百貝克標準、符合可上架的食安法規，但業者在官方勸說下已經退運。

食藥署去年共檢出十多件微量輻射殘留食品，均來自日本，分別為茨城冷凍栗子醬、櫪木地瓜乾、青森銀魚、鳥取乾香菇與冬菇、群馬蒟蒻粉、德島濃縮藍莓果汁、長野乾香菇、山形舞菇片與香菇粉等各一批，以及靜岡冬菇二批。除長野乾香菇退運外，其餘皆銷毀處置。

食藥署副署長林金富說，六月十七日邊境攔截日本愛知縣「越桔萃取物」，檢出銫—一三七，依台灣法規可上架販售，但先前修法時提出進口但書，凡日本相關產地食品驗出微量輻射殘留，食藥署都會勸業者退運或銷毀，而業者配合度相當高。

食藥署 日本 香菇

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