聽新聞
test
0:00 / 0:00

TPASS使用人次 台鐵占不到1成

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
北北基桃通勤月票TPASS啟用，預期北北桃基人口將因此出現變化。示意圖。圖／本報資料照片
北北基桃通勤月票TPASS啟用，預期北北桃基人口將因此出現變化。示意圖。圖／本報資料照片

TPASS月票上路十天共約八百萬人次使用，其中捷運、公車占七百萬人次，站點布建廣泛的台鐵累計僅六十九萬人次使用。學者直言，台鐵使用量不如預期，建議政府可介入助台鐵提升服務水準，如班次更密集、發車準點率再提升、完善接駁轉乘。

交通部公路總局統計，累計至本月十日有八一三點七萬人次使用月票，其中台鐵六十九萬人次、捷運含輕軌約四○一萬人次、公車含公路客運約三○七萬人次，其他運具含公共自行車、渡輪約卅七萬人次。

成大交通管理科學系主任鄭永祥分析，理論上台鐵屬區域鐵路，對跨縣市通勤應有誘因，就每日平均運量，北捷約二二○萬人次、台北都會區公車約一四○至一六○萬人次、台鐵六十萬人次，台鐵使用人次比預期少。

他說，台鐵行車速度多北捷一、兩倍，但班次本沒那麼密集，若前端或後端接駁轉乘的最後一哩路得以順利銜接，加上開班準點等服務水準更精進，相信會吸引更多人搭乘。他認為，月票補貼政策或許有短期刺激作用，政府也要看到當前運輸業窘境，提振交通品質才能維持長期效果。

台鐵表示，疫後至推動TPASS上路期間，全台每日用電子票證通勤台鐵約四十至四十二萬人次，TPASS上路後以周間通勤通學期間來說，每日平均用TPASS搭乘台鐵約十二萬人次，以每人平均搭車公里數來說，台鐵約四十八公里、北捷約兩公里，若非跨多種運具，用TPASS不見得更划算。

台鐵 TPASS 北捷

延伸閱讀

中南部月票使用不如預期？王國材：有配套加強公運量能

嘉義縣推399元通勤月票方案 最快年底前可上線

TPASS月票牽動人口大搬風 新北大贏家、基隆欲振乏力

TPASS通勤月票累計641.3萬人次使用 捷運315.7萬人次居冠

相關新聞

行人違規 交部研議提高罰鍰

車輛不禮讓行人重罰六千元上路後，不少駕駛抱怨「三寶行人」變多了，不僅有行人闖紅燈，更有人在斑馬線上發呆，讓駕駛人大感無奈...

隔熱紙只管計程車 交通部挨轟

台灣多數車輛貼隔熱紙，但目前法規僅規範計程車隔熱紙透光率，交通部承諾要提出汽車車窗黏貼隔熱紙後的透光率規範，但時代力量立...

TPASS使用人次 台鐵占不到1成

TPASS月票上路十天共約八百萬人次使用，其中捷運、公車占七百萬人次，站點布建廣泛的台鐵累計僅六十九萬人次使用。學者直言...

新冠疫情 已脫離高原期

第四波新冠疫情終於脫離高原期，但今年冬天恐再起一波。疾管署研議冬天施打次世代疫苗追加劑，公費族種族群鎖定孕婦、六十五歲以...

查獲過期原料製蝴蝶酥 衛局令回收

北市府查獲吾同食品股份有限公司（市招：帕米貝可蝴蝶酥）今年使用逾期抹茶原料作蝴蝶酥，已違反食品安全衛生管理法規定，將罰至...

登革熱延燒 台南急設曾文溪防線

台南本土登革熱疫情蔓延到全市人口最多的永康區，昨天永康再增6例確診，市府登革熱防治中心緊急開會決定設「曾文溪防線」，曾文...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦