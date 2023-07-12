TPASS使用人次 台鐵占不到1成

TPASS月票上路十天共約八百萬人次使用，其中捷運、公車占七百萬人次，站點布建廣泛的台鐵累計僅六十九萬人次使用。學者直言，台鐵使用量不如預期，建議政府可介入助台鐵提升服務水準，如班次更密集、發車準點率再提升、完善接駁轉乘。

交通部公路總局統計，累計至本月十日有八一三點七萬人次使用月票，其中台鐵六十九萬人次、捷運含輕軌約四○一萬人次、公車含公路客運約三○七萬人次，其他運具含公共自行車、渡輪約卅七萬人次。

成大交通管理科學系主任鄭永祥分析，理論上台鐵屬區域鐵路，對跨縣市通勤應有誘因，就每日平均運量，北捷約二二○萬人次、台北都會區公車約一四○至一六○萬人次、台鐵六十萬人次，台鐵使用人次比預期少。

他說，台鐵行車速度多北捷一、兩倍，但班次本沒那麼密集，若前端或後端接駁轉乘的最後一哩路得以順利銜接，加上開班準點等服務水準更精進，相信會吸引更多人搭乘。他認為，月票補貼政策或許有短期刺激作用，政府也要看到當前運輸業窘境，提振交通品質才能維持長期效果。

台鐵表示，疫後至推動TPASS上路期間，全台每日用電子票證通勤台鐵約四十至四十二萬人次，TPASS上路後以周間通勤通學期間來說，每日平均用TPASS搭乘台鐵約十二萬人次，以每人平均搭車公里數來說，台鐵約四十八公里、北捷約兩公里，若非跨多種運具，用TPASS不見得更划算。