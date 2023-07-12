查獲過期原料製蝴蝶酥 衛局令回收

北市府查獲吾同食品股份有限公司（市招：帕米貝可蝴蝶酥）今年使用逾期抹茶原料作蝴蝶酥，已違反食品安全衛生管理法規定，將罰至少6萬元以上，目前已要求業者回收產品、提出消費者補償方案。

衛生局接獲陳情後，7月3日派員查吾同食品股份有限公司在內湖區的製作場所，在營業場所辦公室查獲貯存9包「108抹茶茶廊宇治抹茶翠寶」，有效期限為2023年1月6日，追查發現至6月29日已累積作1萬8818片「抹茶蝴蝶酥」、1543片「抹茶冰心蝴蝶酥」產品。

衛生局指出，營業場所貯存的逾期食品原料，除了查扣1件留存外，其他已在現場全數銷毀完成，後續依食品安全衛生管理法第44條第1項罰鍰裁罰標準，綜合業者資力營業額、違規行為故意性及違規品影響性等事實，裁罰6萬元至2億元以下罰鍰。

衛生局要求業者暫停販售及下架違規商品，並責令回收產品，並研擬補償方案公告讓消費者了解。並提醒消費者，若購買相關商品，無法確認該批次是否有使用到逾期原料，請立即停止食用並聯繫業者確認。