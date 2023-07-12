隔熱紙只管計程車 交通部挨轟

台灣多數車輛貼隔熱紙，但目前法規僅規範計程車隔熱紙透光率，交通部承諾要提出汽車車窗黏貼隔熱紙後的透光率規範，但時代力量立委邱顯智昨舉行記者會表示，交通部研究三個月只交出八百字報告，隔熱紙透光率納管要大放水，全台八百多萬輛車只打算納管九萬輛計程車，批評交通部置行人與用路人安全於不顧。

交通部長王國材表示，經過研議，第一階段隔熱紙納管還是以計程車為主，並改為儀器檢測。至於自小客車，考量現在天氣炎熱，若以國外七成透光率為標準，可能影響民眾生活，且過去也沒有相關研究指出隔熱紙會影響行車視線，有些國家也不是全部納管，未來會繼續研究。

公路總局指出，目前計程車隔熱紙透光率採目視檢測，未來將採儀器檢測，至於透光率標準，還需進一步研究和分析，包括透光率儀器一致性檢校方法，因此實際上路時程還未定案，並待精進完備儀器檢測隔熱紙方式後，再研議其他車種。

邱顯智批評，全世界沒有一個國家的隔熱紙法規只管計程車，因為隔熱紙納管是處理交通安全問題，安全不分車種，交通部如此作法，完全荒謬至極、草菅人命。

他說，交通部不提標準的藉口是考量「我國地理環境為高溫、陽光強、溼度高之海島型氣候」，但香港、新加坡及馬來西亞都早有規範，難道這幾個地方比台灣不高溫、陽光強、濕度高，交通部睜眼說瞎話，研究三個月卻不跟國外學習，迄今提不出具體檢驗方法，做事態度根本是浪費納稅人血汗錢，打破行人地獄只是空談。