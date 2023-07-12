行人違規 交部研議提高罰鍰

車輛不禮讓行人重罰六千元上路後，不少駕駛抱怨「三寶行人」變多了，不僅有行人闖紅燈，更有人在斑馬線上發呆，讓駕駛人大感無奈。行人闖紅燈或在交通頻繁道路任意奔跑嬉戲可罰五百元，交通部長王國材昨天表示將檢討是否提高罰鍰，但專家認為報復性提高罰鍰並非解方，更可能會造成不同用路族群對立。

道交條例規定，行人不在畫設人行道通行、擅自穿越車道或於交通頻繁道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊等阻礙交通行為，可處五百元罰鍰；於車道上使用手機阻礙交通可處三百元罰鍰。車輛未停讓行人處六千元罰鍰、違規記點三點，還需上道安講習。

不禮讓行人重罰新法上路後，警政署大執法，但陸續出現行人與車輛違規罰則不符比例、「行人三寶」變多等反彈聲浪。計程車工會更指出，行人違規行為嚴重影響用路安全，批評交通部「不食人間煙火」。

王國材表示，汽機車駕駛人都可能變成行人，自己的家人、孩童也是行人，希望不要讓民眾過個馬路這麼驚慌；過去外國人覺得台灣是行人地獄，民眾在行人穿越道也常受傷，嚴格執法就是希望短期建立起停讓文化，現在停讓行人已經有很大效果。行人違規部分，會討論是否提高罰則，但這牽涉道交條例修改，要等立法院通過。

台灣交通安全協會副理事長林志學指出，交通部過去想靠執法手段立竿見影，雖然短期效果顯著，但用刺激性手段很快就會迎來回馬槍，導致反彈聲浪，這次提高未停讓行人罰則不到半個月就出現檢討行人輿論，執行政策應依據專業手段，不該跟著輿論起舞。

林志學指出，對於車輛停讓行人所衍生出的時間成本，其實有更好的方法可解決，像區分行人跟車輛時間分配，如行人續進號誌、號誌早開、遲閉等。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞認為，推動政策還是要有一套邏輯及原則。過去對於行人違規本來就較少取締，可先從增加取締頻率著手，並非每一項都要提高罰則。