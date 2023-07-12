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聯醫總院長 璩大成屆退 蕭勝煌將升任

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市聯合醫院總院長璩大成今年屆齡退休。圖／北市聯醫提供
北市聯合醫院總院長璩大成今年屆齡退休。圖／北市聯醫提供

台北市立聯合醫院總院長璩大成去年3月上任，今年屆齡退休，遺缺由副總院長蕭勝煌升任，本月17日即將走馬上任，蕭勝煌表示，未來聯醫發展首重強化醫療服務品質，包含引進軟體與醫護人才、硬體投資等，另因應少子化及超高齡化，強化婦兒醫療團隊、長照居家醫療，提昇以人為本有溫度的醫療文化。

聯醫副總院長蕭勝煌17日將接任總院長。本報系資料照
聯醫副總院長蕭勝煌17日將接任總院長。本報系資料照
璩大成1985年進入台北市立醫院體系，從住院醫師、神經外科醫師一路做起，擔任和平醫院院長期間，對抗SARS有功，後來接掌中興醫院院長、北市聯醫副總院長，並於去年前總院長黃勝堅請辭後接任總院長。

璩大成分享，25歲國立陽明醫學院醫學系醫學畢業、服完2年兵役，27歲到仁愛醫院擔任住院醫師，從一而終，很感恩與大家一路努力，最後接任總院長屆齡退休，直呼「大概是市立醫院體系的歷史紀錄，前無古人，後不知道有沒有來者。」

今年65歲屆齡退休，璩大成笑說要頤養天年，「讓我的大腦喘息一下」，也強調會繼續服務社會，與獅子會、扶輪社等公益團體合作。

蕭勝煌同樣是神經外科醫師，國立陽明大學生理研究所博士，歷任聯醫仁愛院區醫務長、忠孝院區院長、仁愛院區院長、聯醫副總院長，以及台灣外科醫學會健保主任委員等職，醫療行政經驗豐富，受各界肯定。

蕭勝煌說，要強化醫療服務品質，引進軟體、醫護人才，這與薪資結構調整有關，另要投資硬體如微創導航、直線加速器則設在中興院區與仁愛院區；因應少子化及超高齡化，聯醫婦兒醫療團隊、長照居家醫療都準備好了，要讓市民感受到以人為本、有溫度的醫療文化，營造幸福職場，讓同仁在聯醫有光榮感是重要任務。

醫學院 醫師 璩大成

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