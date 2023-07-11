快訊

世上僅有500本！「哈利波特」初版書標出 價格飆漲逾3萬倍

影響廣及桃竹苗！新竹客運不續營54條路線 監理所：不會驟然停駛」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹客運不續營54條路線 監理所：「不會驟然停駛 」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹客運受疫情影響，已陸續提出多條客運路線不擬續營。本報資料照片
新竹客運受疫情影響，已陸續提出多條客運路線不擬續營。本報資料照片

新竹客運不堪虧損，無意續營54條客運路線，影響範圍廣及桃竹苗。對此，公路總局新竹區監理所今天表示，將視路線規劃整併或轉型幸福巴士等替代方案，會兼顧城鄉所需，不會損及偏鄉民行。

交通部公路總局新竹區監理所表示，新竹客運因長期虧損，加上疫情影響，乘車人數銳減，公司虧損加劇，無意繼續經營公路客運路線，皆於許可證屆期前提出不續營申請。

這54條不續營的客運路線，新竹縣市42條、苗栗縣12條。而新竹縣市路線計有42條，去年到期26條、今年到期16條，已停駛2條為「竹東-北埔」、「新竹-新埔（經犁頭山）」，「停駛條件以有替代路線才同意停駛。」

對此，去年4月即啟動協商機制，陸續與桃竹竹苗縣市政府、鄉鎮公所及新竹客運公司高層深度洽談，尋求解決共識。

新竹區監理所指出，去年起協助業者重新盤點及優化具有替代性質的路線，規劃方案以路線優化整併、無效班次具替代路線者協調停駛、尋求有意願業者代駛，以及載客數低的路線轉型幸福巴士或幸福小黃等方向處理。

新竹區監理所強調，會秉持公路客運路線，負責到底維持民行需求不使中斷的立場，會兼顧城鄉所需，不會損及偏鄉民行。

新竹 偏鄉 巴士

延伸閱讀

汽車隔熱紙透光率標準 公路總局先推儀器檢測小黃

新竹客運不續營54條路線 監理所：不會驟然停駛

新竹客運將退出 竹縣聯合桃竹苗發聲：中央要專案處理

日本九州等地激烈大雨1人失聯 新幹線區間停駛

相關新聞

獨／今年冬天新冠疫苗怎麼打？ 疾管署擬兩套劇本

衛福部疾管署為因應新冠肺炎疫情於冬天再起，研議冬天施打次世代疫苗追加劑四大族群，包括65歲以上長者、50至64歲患有糖尿...

獨／北市立醫院史上第一人 璩大成一步一腳印從基層醫到總院長屆退

台北市立聯合醫院總院長璩大成今年屆齡退休，他分享25歲國立陽明醫學院醫學系醫學畢業、服完2年兵役，27歲進入北市仁愛醫院...

人體攝入難排出 不沾鍋塗層全氟己烷磺酸列管毒化物

早期用於不沾鍋塗層的化合物全氟己烷磺酸已在國際被列管，環保署因應聯合國持久性有機汙染物斯德哥爾摩公約，今天預告修正「列管...

兒盟調查：兒少每天上網4.6小時 平均5人有1人曾被詐騙

兒盟最新調查發現，撇除做功課、視訊上課，兒少的網路使用時間平均每日4.6小時，一周高達32.2小時，相較2020年的27...

昆蟲專家擔心登革熱疫情延燒 教你捕蚊燈這樣用較有效

登革熱疫情持續延燒，衛福部疾管署今公布新增2名重症個案。中原大學昆蟲系教授杜武俊說，今年登革熱疫情，從5月監測數據發現，...

猴痘疫情延燒上周增11例 疾管署：台北市占比4成6最高

衛福部疾管署今公布國內新增11例猴痘本土確定病例，均為本國籍男性，居住縣市為北部7例、中部2例、南部2例，年齡介於20多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦