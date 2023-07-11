聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹客運不續營54條路線 監理所：「不會驟然停駛 」
新竹客運不堪虧損，無意續營54條客運路線，影響範圍廣及桃竹苗。對此，公路總局新竹區監理所今天表示，將視路線規劃整併或轉型幸福巴士等替代方案，會兼顧城鄉所需，不會損及偏鄉民行。
交通部公路總局新竹區監理所表示，新竹客運因長期虧損，加上疫情影響，乘車人數銳減，公司虧損加劇，無意繼續經營公路客運路線，皆於許可證屆期前提出不續營申請。
這54條不續營的客運路線，新竹縣市42條、苗栗縣12條。而新竹縣市路線計有42條，去年到期26條、今年到期16條，已停駛2條為「竹東-北埔」、「新竹-新埔（經犁頭山）」，「停駛條件以有替代路線才同意停駛。」
對此，去年4月即啟動協商機制，陸續與桃竹竹苗縣市政府、鄉鎮公所及新竹客運公司高層深度洽談，尋求解決共識。
新竹區監理所指出，去年起協助業者重新盤點及優化具有替代性質的路線，規劃方案以路線優化整併、無效班次具替代路線者協調停駛、尋求有意願業者代駛，以及載客數低的路線轉型幸福巴士或幸福小黃等方向處理。
新竹區監理所強調，會秉持公路客運路線，負責到底維持民行需求不使中斷的立場，會兼顧城鄉所需，不會損及偏鄉民行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言