新竹客運不續營54條路線 監理所：「不會驟然停駛 」

新竹客運不堪虧損，無意續營54條客運路線，影響範圍廣及桃竹苗。對此，公路總局新竹區監理所今天表示，將視路線規劃整併或轉型幸福巴士等替代方案，會兼顧城鄉所需，不會損及偏鄉民行。

交通部公路總局新竹區監理所表示，新竹客運因長期虧損，加上疫情影響，乘車人數銳減，公司虧損加劇，無意繼續經營公路客運路線，皆於許可證屆期前提出不續營申請。

這54條不續營的客運路線，新竹縣市42條、苗栗縣12條。而新竹縣市路線計有42條，去年到期26條、今年到期16條，已停駛2條為「竹東-北埔」、「新竹-新埔（經犁頭山）」，「停駛條件以有替代路線才同意停駛。」

對此，去年4月即啟動協商機制，陸續與桃竹竹苗縣市政府、鄉鎮公所及新竹客運公司高層深度洽談，尋求解決共識。

新竹區監理所指出，去年起協助業者重新盤點及優化具有替代性質的路線，規劃方案以路線優化整併、無效班次具替代路線者協調停駛、尋求有意願業者代駛，以及載客數低的路線轉型幸福巴士或幸福小黃等方向處理。

新竹區監理所強調，會秉持公路客運路線，負責到底維持民行需求不使中斷的立場，會兼顧城鄉所需，不會損及偏鄉民行。