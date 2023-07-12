我一個人住／媽愛編織、園藝 獨居生活有寄託

父親過世前和母親住在鄉下透天厝中，父親離世後，三姐將母親接到家中同住，但從鄉居生活搬到城市中的電梯大樓，猶如困在籠中的鳥兒，母親難以適應，常吵著要回老家。後來母親回老家住，一個人把生活安排得充實又自在。

一向早起的母親，日頭還沒出來就在院子裡忙著澆水、除草或施肥，看著欣欣向榮的蔬果，無形中療癒了喪夫之痛。縫紉、編織也是她的拿手活兒，總是一邊聽廣播，一邊替孫輩們織毛衣，她也會到左鄰右舍串串門子，打發時間。假日則用滿桌佳餚歡迎來訪的兒女，看到母親走過流淚谷，一個人歡喜自在的生活著，顛覆了我對長者獨居的刻板印象。

反觀婆婆三年前也經歷喪偶，她一向以公公為生活重心，頓失依靠，每天與外籍看護對看，雖是兩個人卻是充滿孤寂感的一個人，生活中只有三件事：吃飯、看電視、睡覺，身體愈來愈衰弱。她不喜歡與人社交互動，即使子女孫輩到訪，大半時間都躺在床上，甚少踏出房門，唯一娛樂是看電視。

看到兩個長輩狀況，提醒我和先生趁年輕就要培養兩個興趣，一是行動自如時的動態休閒：爬山、跳舞、健行等；一個是行動不便時的靜態興趣：繪畫、手工、閱讀等。因為我和先生不知誰會先走，提前為自己做預備，讓一個人住時生活有寄託，能夠自在愉悅的過每一天。