雨後溫差大 3族群常備藥不可少

全台連日氣候炎熱，昨日午後台灣各地水氣開始增多，局部地區出現雷陣雨，連日酷熱終於降溫。不過，新光醫院家庭醫學科主治醫師、健康管理部醫療副主任柳朋馳提醒，下雨後氣溫驟降，長者、慢性病患者以及支氣管敏感族群要特別留心，下雨後的環境濕度上升，睡覺時可能因為溫差導致夜咳、氣喘、鼻過敏發作，建議準備常備藥品在身邊即時因應。

連日高溫籠罩全台，最高溫飆破38℃，昨日午後開始降雨，但溫差過大，恐讓身體「凍未條」。柳朋馳指出，溫差若達5℃以上，就容易感冒，尤其長者會「捨不得開冷氣」，加上台灣氣候悶熱，下雨後溫差更大，要特別注意環境「恆溫」。

慢性病患者也要注意。柳朋馳表示，夏天的溫差不像冬天寒流來一般雪崩式降溫，但若是連日降雨，有心血管、腦血管疾病患者要特別留意，環境的溫度、冷氣風速，清晨時可能因為下雨後特別濕冷，可以將冷氣的模式調為「睡眠模式」，風速上也調整弱一些。

柳朋馳說，臨床觀察，下雨超過2天以上，過敏族群的症狀容易加劇，由於雨天濕度上升，半夜低溫可能造成支氣管敏感，出現夜咳、鼻過敏等狀況，因此有過敏性鼻炎、氣喘的民眾要注意溫差變化；平時有常備藥可於睡前放在旁邊，半夜發作時可以初步緩解症狀，但若是後續出現胸悶、胸痛、喘等嚴重症狀，務必立即就醫。

夏日降雨更要擔心傳染性疾病。柳朋馳提醒，熱天降雨會造成環境「悶熱」，老鼠身上挾帶的傳染性疾病容易傳播開來，下雨後也容易積水，也要注意預防登革熱；夏天雖不像冬天降溫明顯，但是環境卻比冬天更加潮濕，下雨時間若長，過敏、免疫力較差族群要注意環境是否有發霉情形。