聽新聞
test
0:00 / 0:00

妙齡女下腹凸一包 腹股溝疝氣作怪

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
妙齡女「下面一大包」苦不堪言，竟是腹股溝疝氣作怪。圖／林才揚提供
妙齡女「下面一大包」苦不堪言，竟是腹股溝疝氣作怪。圖／林才揚提供

20歲林小姐近來右腹股溝有雞蛋狀凸出物，偶爾隱隱作痛，躺下來時就消失，站久或用力時會明顯凸出，一直反覆造成生活不適，更擔心是長了腫瘤，因此到奇美醫院就醫。經超音波檢查確診腹股溝疝氣，接受腹腔鏡疝氣修補術手術後，當天晚上就可下床、隔天出院。一周後回診檢視癒合良好，腹股溝膨出物已不見。

奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚表示，女性腹股溝疝氣比較少見，常被忽略。平均50位女性有1位會有腹股溝疝氣，男姓則是5人當中會有1人。2021年全民保醫療統計年報顯示，腹股溝疝氣就醫人數為2萬8481人，女性2345人約為8.23%，20歲以上的女性1651人占70.40%。

林才揚說，女性腹股溝有圓韌帶，功能固定子宮，但當有薄弱點時，腹腔內結構或器官就會透過這縫隙鑽出腹壁外而凸起，就是所謂的「疝氣」。女性腹股溝疝氣較少見，不像男性腹股溝疝氣是因經常提重物或長期腹內壓過高。女性腹股溝疝氣危險因子目前還不明確。研究指出，有家族史或頑固性便祕的女性較常發生，多運動可以減少疝氣的發生。

林才揚表示，女性腹股溝疝氣無論有沒有症狀，一般都建議手術治療，因女性皮下脂肪較男性厚，時常無感，且股疝氣併發症也較高，時常在手術時發現。將近一半女性也因而接受緊急手術，採行傳統手術或微創腹腔鏡手術。

林才揚建議，手術後可下床活動來促進復原及恢復體力。傷口周圍或鼠蹊部有瘀青是可能發生的正常現象。咳嗽或打噴嚏時也不必太擔心，只須用手摀著鼠蹊部和傷口就可以減少疼痛感。後續至少一個月後，才能提重物和進行較激烈的運動。

女性疝氣診斷比較困難，林才揚說，多數腹股溝疝氣不會有立即危險，不過一旦發生嵌頓性疝氣，就可能會造成腸子缺血性壞死，容易引發敗血症危及生命安全。

林才揚表示，若女性鼠蹊部不適，已排除泌尿道感染，就有必要到醫院安排超音波檢查是否有疝氣。

手術 運動

延伸閱讀

妙齡女「下面一大包」苦不堪言 竟是腹股溝疝氣作怪

台南20歲女下腹凸1顆 竟是疝氣作怪

後頸長瘤不敢跟爸媽說 張齡予一度憂罹癌

蒙古16歲少女來台手術！全家人未見過海 離台前最想看大海

相關新聞

獨／今年冬天新冠疫苗怎麼打？ 疾管署擬兩套劇本

衛福部疾管署為因應新冠肺炎疫情於冬天再起，研議冬天施打次世代疫苗追加劑四大族群，包括65歲以上長者、50至64歲患有糖尿...

獨／北市立醫院史上第一人 璩大成一步一腳印從基層醫到總院長屆退

台北市立聯合醫院總院長璩大成今年屆齡退休，他分享25歲國立陽明醫學院醫學系醫學畢業、服完2年兵役，27歲進入北市仁愛醫院...

人體攝入難排出 不沾鍋塗層全氟己烷磺酸列管毒化物

早期用於不沾鍋塗層的化合物全氟己烷磺酸已在國際被列管，環保署因應聯合國持久性有機汙染物斯德哥爾摩公約，今天預告修正「列管...

兒盟調查：兒少每天上網4.6小時 平均5人有1人曾被詐騙

兒盟最新調查發現，撇除做功課、視訊上課，兒少的網路使用時間平均每日4.6小時，一周高達32.2小時，相較2020年的27...

昆蟲專家擔心登革熱疫情延燒 教你捕蚊燈這樣用較有效

登革熱疫情持續延燒，衛福部疾管署今公布新增2名重症個案。中原大學昆蟲系教授杜武俊說，今年登革熱疫情，從5月監測數據發現，...

猴痘疫情延燒上周增11例 疾管署：台北市占比4成6最高

衛福部疾管署今公布國內新增11例猴痘本土確定病例，均為本國籍男性，居住縣市為北部7例、中部2例、南部2例，年齡介於20多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦