空汙費率再修正！排放大戶增至102家 每年多收2.6億元

為推動汙染排放減量，環保署今預告「固定汙染源空氣汙染防制費收費費率」修正草案，修正內容包含新增排放大戶費率級距，預計影響102家排放大戶，以及調整甲苯、二甲苯等有害空氣汙染物費率，影響家數1286家，而每年空汙費收入約增加2億6000萬，並可減少9500公噸空氣汙染物排放。

環保署空保處長蔡孟瑜說明，本次修正內容可促使大型固定汙染源強化其防制設備處理空氣汙染物排放，新增大戶費率級距，修正內容包含硫氧化物、氮氧化物等揮發性有機物收費費率及計算方式，由現行3級費率提高為4級距，影響大戶從原本的51家增為102家。

同時調整甲苯與二甲苯費率，促使業者減少有害空氣汙染物種排放。蔡孟裕表示，這2種空汙費率過去都偏低，因此修正草案並依排放量訂定排放大戶，費率增為2倍及3倍，統計影響家數達1286家，其中排放大戶為153家。

蔡孟裕表示，本次收費費率再次修正，預估影響對象主要為石化業、電力業、鋼鐵業、水泥業等業者；草案預告後，後續還有研商會議，盼能趕在今年10月1日空汙季生效，盼藉由經濟誘因機制，鼓勵公私場所自主改善製程減少空汙排放，除可降低空汙費支出成本，也能達到改善空氣品質的目的。