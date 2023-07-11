人體攝入難排出 不沾鍋塗層全氟己烷磺酸列管毒化物

早期用於不沾鍋塗層的化合物全氟己烷磺酸已在國際被列管，環保署因應聯合國持久性有機汙染物斯德哥爾摩公約，今天預告修正「列管毒性化學物質及其運作管理事項」，列管全氟己烷磺酸及其鹽類與相關化合物為毒性化學物質；環保署表示，經調查，目前全台僅6家機構並限用於研究、試驗、教育等用途。

環保署毒物及化學物質局長謝燕儒表示，全氟己烷磺酸等化合物最大特點為為定性高，有耐熱性質，早期常用於不沾鍋塗層、衣物防水、食品包裝材料等，電子業、半導體所使用的洗滌劑中也有微量微量全氟己烷磺酸，人體若不慎涉入，由於人體無法處理、排出困難，停留在體內的時間很長，甚至懷孕恐會傳給胎兒。

謝燕儒說，近年國際間逐步淘汰此化合物，斯德哥爾摩公約去年也納入消除清單中，因應國際公約，本次修正草案增列全氟己烷磺酸及其鹽類與相關化合物，並參考斯德哥爾摩公約消除清單內容，管制範圍包含147種全氟己烷磺酸及其鹽類與相關化合物。

針對台灣目前使用狀況，謝燕儒表示，經調查，目前台灣統計有6家仍在使用此化合物，但僅限於研究、試驗、教育等用途；謝燕儒說，本草案預告後經相關程序，盼在今年底正式實施，針對運作全氟己烷磺酸及其鹽類與相關化合物，包含許（核）可文件申請、標示、運送、偵測警報設備、專業技術管理人員、專業應變人員設置等規定，分階段給予業者半年至1年半的施行緩衝期。

另針對運作未達濃度0.01%的全氟辛烷磺酸、全氟辛烷磺酸鋰鹽、全氟辛烷磺醯氟及全氟辛酸等，涉及許（核）可文件申請、危害預防及應變專章等規定，也會分階段給予業者半年至1年半的施行緩衝期。