雲南高屏明飆36度高溫 大台北、中南部午後迎局部大雨

今天午後各地出現雷陣雨，傍晚起雨勢減緩；明天東南部、恆春半島，可能有不定時有短暫陣雨，午後大台北、中南部、其他山區有局部大雨發生機率，另外中午前後，雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣有連續出現36度高溫機率。

中央氣象局預報員林定宜表示，明天迎風面的東南部地區、恆春半島，可能有不定時有短暫陣雨；明天清晨至上午，台南以北、澎湖也有零星短暫陣雨。

他說，明天午後大台北、中南部、其他山區也有短暫雷陣雨，還有局部大雨發生機率，提醒外出仍要攜帶雨具，以備不時之需。

周四至周五，花東、恆春半島一帶有不定時局部短暫陣雨，其他地區午後有雨，大台北、南部、各地山區有午後局部短暫雷陣雨。

周六至周日，南方水氣增，南部不定時有短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，若無降雨，各地悶熱，高溫普遍33度至35度。中央氣象局傍晚也發布高溫資訊，明天中午前後，雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。台北市、花蓮縣地區為黃色燈號。