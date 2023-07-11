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兒盟調查：兒少每天上網4.6小時 平均5人有1人曾被詐騙

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
兒盟今公布「2023台灣兒少網路安全暨網路識讀現況調查報告」。圖/兒盟提供
兒盟今公布「2023台灣兒少網路安全暨網路識讀現況調查報告」。圖/兒盟提供

兒盟最新調查發現，撇除做功課、視訊上課，兒少的網路使用時間平均每日4.6小時，一周高達32.2小時，相較2020年的27.2小時，增加5小時，不用上學的暑假，可能迷網倍增。兒盟另指出，網路有騙財、騙色、騙個資三大危機，其中，平均每5名兒少就有1名曾被詐騙。但3成9兒少認為「和一個陌生人在網路上聊得很愉快，就是朋友」，相較2020年調查的近2成2，明顯成長超過1成，顯見兒少對陌生網友的戒心下降。

兒盟今公布「2023台灣兒少網路安全暨網路識讀現況調查」報告，調查發現，兒少上網主要使用平台為YouTube，其次皆為社交平台，依序為Instagram、Messenger、Facebook以及抖音，皆有過半的使用率。此外，調查也發現，50.6%兒少在11歲前就自己創立專用的網路社群帳號，在網路上有了新身分與自主權，孩子們上網除了獲取資訊，社交也是重要需求。

但根據兒盟2023年調查顯示，有39.4%的兒少認為「和一個陌生人在網路上聊得很愉快，我就覺得是朋友」，相較2020年的調查21.8%明顯成長超過1成(16.6%)，顯見兒少對陌生網友的戒心下降，相對較容易相信陌生網友，在網路世界的風險因此增加許多。

針對網路危機，兒盟分析有騙財、騙色、騙個資三大類型。兒盟指出，平均每5人就有1名以上兒少曾被詐騙，占22.8%，最常見狀況是「購買的商品跟網路圖片落差大」，占58.6%，其次是「誤點開釣魚(或詐騙)的網址」占37.2%，「網路購買跟收到的商品完全不一樣」占21.1%。

其次是騙色。兒盟調查指出，2成1曾遇過網友特殊要求，其中5成9被網友要求交往，另外也有要求「視訊通話」及要求「單獨約出去見面」，分別占51.3%及50.9%。調查也發現，有1成兒少身邊同學或朋友被散布裸露照片或影片，甚至有5.3%兒少自己或同學曾傳給網友自己的裸露照片或影片，顯示兒少對於私密照片的不設防。

第三則是騙個資，兒盟指出，4成1的兒少曾給網友個資。全體兒少中，以33.1%給「私人用的IG或LINE帳號」比例最高，其次為「真實姓名」24.7%、「個人照片」22.5%以及「就讀的班級或學校」14.1%，進一步交叉分析顯示，高中生給出的個人資料顯著較國中生多，顯示兒少對個資的保護並不會隨著年齡增長而進步。

兒盟發言人李宏文說，網路識讀能力等同於「網路防禦力」，可保護兒少免於網路危險行為，兒盟編制了「兒少網路識讀量表」，發現台灣兒少網路識讀量表平均分數為71.2分，態度題中最多人錯誤的是「不認為大多數網路影片內容出現的順序都是經過刻意安排的」，以及「不會去懷疑媒體所說的任何事情」，意味著孩子們網路上的保護力相當有限。

兒盟呼籲政府應成立兒少網安專責單位，增加人力編制及獨立經費預算，並參考英國網路安全委員會，建立跨域整合政府、執法單位、企業及第三部門的機制，全面性保障兒少網路安全。學校部分，則建議學校因應網路危害案件提供兒少解決因應之道，以情境式教學及案例教學，增加兒少對於網路安全的警覺性，及各種危害之應對方式等相關知識。

針對家長，兒盟則建議家長善用各式工具，如使用兒盟製作「網路識讀量表」，也可結合「Beat Box 上網安全百寶箱」，以警覺、探索、約定、教導四個步驟帶領孩子在網路上保護自身隱私。

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