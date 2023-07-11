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經血異常增多 40多歲職業婦女確診子宮內膜癌

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
經血異常增加，女性需格外注意。本報資料照片
經血異常增加，女性需格外注意。本報資料照片

40多歲的林小姐，平時身兼媽媽與職業婦女，生活忙碌，加上認為自己年輕，日前發現月經量異常增多也不以為意，未料某次健檢，發現子宮內膜變厚，後續就醫切片檢查，確診三期子宮內膜癌。療程期間，醫療團隊以最新模型預測，判斷林小姐有較高機率出現化療副作用，屬於癌疲憊高風險患者，醫師提醒，若有癌疲憊情形，一定要和醫師討論，別讓癌疲憊影響治療心情。

根據國健署109年癌症登記報告，女性10大癌症發生率，第五位為子宮體癌，年增3032例，而第十位則是子宮頸癌，年增1436例。子宮體癌當中又有92.51%為子宮內膜癌。癌症治療中，除了化療常見的噁心、嘔吐副作用，研究發現，最讓婦癌病患困擾的是癌因性疲憊，根據統計，病患術後感到疲憊比例高達48%，而且在治療後一年仍有39%病患飽受癌疲憊所困擾。

高雄長庚醫院婦產部主治醫師蔡景州表示，婦癌患者常須合併接受化療，療程中多有癌疲憊症狀，輕則影響情緒，重則干擾睡眠，對病患所造成的心理影響不可不慎。「治療後感到很疲累，好不容易才剛恢復，卻又得緊接著面臨下一次治療」，重複循環下來，病人在面對下一次治療時產生極大壓力，甚至心生抗拒，不僅影響生活品質，也降低治療意願，讓療效大打折扣。

高雄長庚與嘉義長庚針對婦癌，開發癌疲憊預測模型。收治林小姐病例的蔡景州表示，透過模型預測，發現林小姐的癌疲憊風險相當高，經討論後，在化療期間給予適當處置，順利且如期地完成整個療程，恢復狀況良好，現只要定期追蹤即可。該項預測模型近期也獲得知名國際期刊《Cancers》發表刊登。

蔡景州提醒，臨床很多病患不會主動表達疲憊，導致癌疲憊遭到漠視，長庚團隊之前研究曾發現，21至59歲的青壯年、中年族群，其癌疲憊嚴重程度遠高於逾60歲的長輩，顛覆以往觀念，不論癌友或是家屬都應特別留意，勿讓癌疲憊影響了治療期間的心情、意願和效果，若有癌疲憊情形，一定要和主治醫師提出討論，才能在身心都得到良好的照顧下，恢復健康。

子宮頸癌 醫師 長庚

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