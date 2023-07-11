高雄新增1本土1境外登革熱 湖內區女嬰確診

高雄市今天新增1例本土登革熱確診個案，今年累計11例，另增1例境外移入確診個案；本土個案為昨天高度疑似個案、湖內區8個月大女嬰，近日曾被家人帶到台南市仁德區。

衛生局今天透過新聞稿指出，確診女嬰是昨天公布高度疑似個案，女嬰居住在湖內區，經疫調近期曾由家人帶至台南市仁德區（疫情群聚地區），5日出現發燒、四肢紅疹等登革熱疑似症狀，經就醫後仍持續發燒，8日就醫採檢NS1快篩陽性並通報，經檢驗PCR陽性確診。

高雄今天也新增1例境外移入登革熱確診，此為今年第11例境外移入登革熱，個案為居住左營區20多歲男性，經疫調6月29日從泰國入境返國，4日出現發燒、頭痛及肌肉痠痛症狀，4日、5日及8日曾前往醫療院所就醫，9日急診後住院，登革熱NS1快篩陽性，經檢驗為PCR陽性確診。

高雄市長陳其邁昨天晚上召開登革熱專家會議，邀集病媒生態、公衛防疫及感染科、重症醫學臨床醫師共9名專家學者。

陳其邁表示，高雄市民國104年登革熱大流行為登革熱第二型，今年目前台南市群聚疫情為登革第一型，民眾若先後感染不同型別的登革病毒，容易出現出血症狀導致重症風險，若無及時就醫最嚴重的狀況死亡率可達50%。

陳其邁現場指示衛生局發送簡訊，通知曾感染登革熱民眾謹慎防蚊，若出現持續發燒、牙齦出血、流鼻血、嘔吐、嚴重腹痛、吐血、解黑便、躁動、皮膚出現紫斑、昏睡休克等登革熱重症警示徵象，務必立即就醫。

衛生局表示，特別是65歲以上長者、具有慢性病史（糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等）或104年曾感染登革熱的市民朋友。

陳其邁也責請衛生局、工務局、經發局、農業局、勞工局針對醫院、長照機構、社區照護機構、工地、市場及移工宿舍等已知社區特定風險場域立即加強落實防疫。