快訊

桃園國三畢業生慶祝放榜上高中 帶同學去曾經戲水的深潭釀3溺斃

「木曜4超玩」驚傳團隊集體離職 老闆證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

妙齡女「下面一大包」苦不堪言 竟是腹股溝疝氣作怪

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
妙齡女「下面一大包」苦不堪言，竟是腹股溝疝氣作怪。圖／醫師林才揚提供
妙齡女「下面一大包」苦不堪言，竟是腹股溝疝氣作怪。圖／醫師林才揚提供

奇美醫院今天發表女性腹股溝疝氣腹腔鏡修補術案例：20歲林姓女子近來右腹股溝有雞蛋狀凸出物，偶爾隱隱作痛，躺下來時就會消失，站久或用力時又凸出明顯，一直反覆生活不適，更擔心是長了腫瘤。經超音波檢查確診腹股溝疝氣，以腹腔鏡疝氣修補術手術，傷口小當天晚上就可下床、隔天出院。一周後回診檢視癒合良好，腹股溝膨出物已不見，也不會不舒服。

奇美醫院泌尿外科主治醫師林才揚指出，女性腹股溝疝氣比較少見，常會被忽略。平均50位女性有1位會有腹股溝疝氣，男姓則是5人當中會有1人。2021年全民保醫療統計年報顯示，腹股溝疝氣就醫人數為28481人，女性2345人比例約8.23%，20歲以上的女性1651人占70.40%。

林才揚說，女性腹股溝有圓韌帶，功能固定子宮，但當有薄弱點時，腹腔內結構或器官就會透過這縫隙鑽出腹壁外而凸起，就是所謂的「疝氣」。女性腹股溝疝氣較少見，不像男性腹股溝疝氣是因經常提重物或長期腹內壓過高。女性腹股溝疝氣危險因子目前還不明確。有些研究指出有家族史或頑固性便祕的女性較常發生，不過多運動可以減少疝氣的發生。

林才揚表示，女性腹股溝疝氣無論有沒有症狀，一般都建議手術治療，因女性皮下脂肪較男性厚，時常無感，且股疝氣併發症也較高，時常在手術時發現。將近一半女性也因而接受緊急手術，方法不外乎是傳統手術或微創腹腔鏡手術。腹腔鏡手術又可以分成單孔或三孔做法。人工網膜的固定可以讓弱點更加牢靠，減少疝氣的復

林才揚建議，手術後可下床活動來促進復原及恢復體力。傷口周圍或鼠蹊部有瘀青是可能發生的正常現象。咳嗽或打噴嚏時也不必太擔心，只須用手摀著鼠蹊部和傷口就可以減少疼痛感。不過後續建議至少一個月後才能提重物和進行較激烈的運動。

因女性疝氣少見，診斷會比較困難。多數腹股溝疝氣不會有立即危險，不過一旦發生嵌頓性疝氣，就可能會造成腸子缺血性壞死，容易引發敗血症危及生命安全。鼠蹊部不適女性若排除泌尿道感染，就有必要到醫院安排超音波檢查是否有疝氣。

手術 運動

延伸閱讀

台南20歲女下腹凸1顆 竟是疝氣作怪

後頸長瘤不敢跟爸媽說 張齡予一度憂罹癌

蒙古16歲少女來台手術！全家人未見過海 離台前最想看大海

張齡予突爆身體亮紅燈　「腫瘤莫名長大」緊急開刀

相關新聞

雲南高屏明飆36度高溫 大台北、中南部午後迎局部大雨

今天午後各地出現雷陣雨，傍晚起雨勢減緩；明天東南部、恆春半島，可能有不定時有短暫陣雨，午後大台北、中南部、其他山區有局部...

今年首批日本食品檢出輻射殘留 食藥署：經勸說後退關

食藥署今公布最新「日本輸入食品每日輻射檢測結果」，其中愛知縣出口的「越桔萃取物」驗到銫-137，含量達15.7貝克/公斤...

蒙古16歲少女來台手術！全家人未見過海 離台前最想看大海

蒙古國16歲少女Khulan今年二月在學校打排球時，聽見左膝一聲「啪」，竟是左膝前十字韌帶斷裂。家人慕名台灣醫療水準精良...

下班帶傘！雨區擴大雨彈升級 17縣市豪大雨特報

下班要帶傘，氣象局下午15:20針對全台17縣市發布豪大雨特報，其中台南為豪雨，其他縣市為大雨特報，恐下到晚上。

中南部月票使用不如預期？王國材：有配套加強公運量能

TPASS公共運輸通勤月票上路第11天，累計至10日已約有49.1萬人次加值購買，外界認為中南部使用率遠不如預期，交通部...

大雷雨來了！雙北到高雄9縣市大雷雨 氣象局籲注意雷擊、淹水

氣象局針對雙北、台中及台南市、高雄市9縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分及15時30分。呼籲民眾慎防劇烈降雨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦