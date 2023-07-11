台南20歲女下腹凸1顆 竟是疝氣作怪

台南1名20歲女子數週前發現右腹股溝有凸出物，不時隱隱作痛，躺下來時好轉，原本擔心可能長腫瘤，檢查後發現是在年輕女性身上較少見的腹股溝疝氣，經手術後解決問題。

奇美醫學中心泌尿外科主治醫師林才揚今天在院內衛教宣導會表示，病患接受腹腔鏡疝氣修補術，由於手術傷口小又不太疼痛，當天晚上就下床活動，隔天出院回家休養，回診檢視手術傷口癒合良好，同時腹股溝膨出物已不見，總算解除心頭之患。

林才揚指出，女性腹股溝疝氣比男性少見，也較難被診斷，根據2021年全民健康保險醫療統計年報統計資料，腹股溝疝氣就醫人數為2萬8481人，其中女性2345人，比例僅約8.23%。

林才揚說明，女性腹股溝有圓韌帶，功能是固定子宮，但當有一處弱點產生時，腹腔內結構或器官就會透過縫隙鑽出腹壁造成凸起，就是所謂疝氣，女性腹股溝疝氣危險因子目前還不明確，有些研究指出有家族史或頑固性便祕女性會有較高發生率，多運動則可減少疝氣發生。

他說，女性腹股溝疝氣無論有沒有症狀，一般都會建議手術治療，有傳統手術或微創腹腔鏡手術，腹腔鏡手術又可分單孔或3孔做法，加上人工網膜固定可讓弱點更牢靠，減少疝氣復發。

林才揚指出，多數腹股溝疝氣不會有立即危險，不過一旦發生嵌頓性疝氣，就可能會造成腸子缺血性壞死，容易引發敗血症危及生命安全，若有鼠蹊部不適的女性，排除泌尿道感染等問題後，就有必要到醫院安排超音波進一步檢查。