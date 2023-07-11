白飯之亂未了！ 找北科大代言國產米？ 農糧署這樣說
北科大資財營學生去熱炒店沒吃飽，沒吃到足夠白飯，對店家刷1星負評，引爆「白飯之亂」，事件延燒多日仍未平息；農委會農糧署表示，樂見年輕人愛吃白米飯，也鼓勵國人多吃國產米飯，多選購國產米。
北科大30多名學生本月8日到學校附近快炒店用餐，在菜還沒上桌之前，學生們即將現場2桶免費白飯吃光，店家補餐不及，引發後續爭議。
農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，國人食米量越來越低，目前每人每年食米量43公斤左右，雖不太清楚這新聞事件，也不介入雙方的商業糾紛，但仍樂見年輕人愛吃米飯，也鼓勵消費者多採購國產米、吃國產白米飯。
中華民國米穀商業同業公會全國聯合會理事長李榮福表示，正值稻穀收穫期，烘乾稻穀忙得不可開交，並未瞭解事件爭議，但站在米穀公會立場，在通膨的大環境下，民眾生活很不容易，鼓勵消費者多回家開伙、多吃白米飯，營養健康也可降低生活費用；他認為，食農教育要從小做起，從白飯的來源、生產，好好推廣，煮出好吃白米飯；樂見大學生對白米飯的支持，值得鼓勵，樂觀其成。
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