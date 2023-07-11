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基隆市民聯合婚禮打造夢幻場景 即日起線上報名
基隆市今年市民聯合婚禮主題為「戀戀有愛・山海城」，市府今天宣布即日起到8月11日接受報名，限額50對。婚禮舉辦時間是9月20日，地點在基隆港東岸旅客中心3樓麗都蝶客花園，市府計畫打造夢幻婚禮場景，讓新人留下美好的記憶。
基市政民政處今天在麗都蝶客花園宣傳聯合婚禮，邀請準新人參加。報名資格是雙方有一方設籍基隆或在基隆工作，如為未成年人，應得法定代理人書面同意。參加市府未婚聯誼活動交往結婚者優先，也歡迎同性基隆市民朋友共襄盛舉。
民政處長張淵翔表示，現代人生活步調忙碌，年輕人普遍晚婚，加上缺乏時間準備繁瑣的婚禮流程，造成結婚率下降。近3年受疫情影響，有些新人籌備婚禮被迫延期或取消，現在疫情趨緩，生活慢慢恢復常態，正是籌辦婚禮的好時機。
張淵翔說，市長謝國樑上任後推動打造有愛城市，市府順應家庭與社會多元化發展趨勢，推行相愛互助、平等互信現代婚禮，希望集中資源，讓參加者不需要花費大量的金錢和時間籌備婚禮，並讓參與者體驗不一樣創意結婚儀式。
民政處說，今年市民聯合婚禮運用基隆城市特色，配合綠意滿點的港務大樓空中花園，打造夢幻婚禮場景，完美示範戶外婚禮唯美樣貌。婚禮還特別安排「戀人咖啡館」及「駐唱歌手表演」，伴隨基隆港區特有的夕陽美景，讓婚禮更添詩情畫意。
基隆市民聯合婚禮今年首度採取線上報名，限額50對。若超過50對會公開抽籤，抽出正取50對及備取遞補名單。民政處也媒合在地團體及企業贊助活動，讓籌辦婚禮的新人採購必備物品，從容迎接婚禮來臨，相關資訊可上聯合婚禮報名網址（https://www.weddings.tw/Keelungjointwedding/）查詢。
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