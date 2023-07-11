40多歲職場媽媽月事異常 檢查發現3期子宮內膜癌

職業婦女工作、家庭兩頭燒，時常忽略身體警訊，40多歲的林小姐認為自己年輕，月經量大增未留心，直到健檢發現異常，切片才知是3期子宮內膜癌，甚至被發現是癌疲憊高風險者。

根據衛生福利部國民健康署最新癌症登記報告，子宮體癌和子宮頸癌分居台灣女性10大癌症發生率排行第5和第10名，每年新診斷1436例至3032例左右，其中子宮體癌有92.51%為子宮內膜癌，堪稱女性婦癌大敵。

收治林小姐的高雄長庚醫院婦產部主治醫師蔡景州今天透過新聞稿分享，婦癌患者常須合併接受化療，療程常見癌疲憊症狀，不僅影響情緒，甚至干擾睡眠，造成心理影響不容小覷。所幸透過預測模型，發現林小姐的癌疲憊風險相當高，經討論後，在化療期間給予適當處置，恢復狀況良好。

蔡景州指出，民眾熟悉的化療副作用是噁心、嘔吐等，但其實癌因性疲憊對患者影響也很大，據統計，病患術後感到疲憊比率高達48%，甚至多達近4成患者在術後1年持續飽受困擾。長庚團隊過去研究更顛覆以往觀念，發現21至59歲青壯年、中年族群，癌疲憊嚴重程度遠高於逾60歲長輩。

蔡景州提到，臨床很多病患不會主動表達疲憊，導致癌疲憊遭到漠視，對患者而言，一次療程後感到很疲累，好不容易才剛恢復，卻又得緊接著面臨下一次治療，重複循環下來，病人在面對下一次治療時產生極大壓力，甚至心生抗拒，不僅影響生活品質，也降低治療意願。

蔡景州提醒，癌症患者或家屬應留意癌因性疲憊，當出現類似情形，一定要和主治醫師提出討論，高雄長庚和嘉義長庚的醫療團隊，已共同針對婦癌開發出一套癌疲憊預測模型，有助於及早改善症狀，也可前端找出高風險患者，這項模型近期獲得國際期刊Cancers發表刊登。