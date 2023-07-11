小琉球遊客花千元抽到怪票券 消保官：不符商品禮券規範

屏東小琉球夏季遊客多，有遊客投訴昨晚到拉美小夜市逛街，花1000元參加某攤位抽獎活動，幸運中獎打開紅包一看，竟是一疊旅宿和活動的優惠票券，有的參加需7天前預約，有上當的感覺；對此，公司在台中市的業者強調，票券確實可優惠訂房；屏東縣政府消保官則說，該票券不符定型化契約規範，已請台中市府調查並請業者限期改善。

投訴的遊客今天PO文在臉書小琉球聯盟說，「昨晚在夜市，某個攤位他們辦抽獎活動，說拿1000元出來搶舉手抽獎，然後把1000元拿走後給這些，明天就要離開小琉球了，要這些卷有什麼用」。有網友留言其他地方夜市也有類似攤位，後續使用相當不方便，已有很多人被騙了；但也有網友留言，這個券買過很好用，住飯店較便宜不滿意又可退劵寄回去有保障。

屏東縣府消保官吳清宜說，根據「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，這個票券上包括發行人名稱、地址、統一編號及代表人姓名都沒有，也無任何履約保證，民眾拿到後後續可能衍生更多消費糾紛；這類夜市抽獎行為類似過去火紅的「抽盲盒」，民眾如認為有被詐騙或其他方式被騙取金錢，應該現場先進行報警處理，留下相關證據，便於後續消費糾紛的調查。

經初步調查，發行票券的是位於台中市后里區的一家休閒事業公司，以非常玩家環島旅宿網對外營業，合作的旅宿店遍及全國，強調優惠票券無使用期限，也公開在網路販售；吳清宜說，票券上包括發行人名稱、地址、統一編號及代表人姓名都沒有，無任何履約保證，合作的旅宿店家是否合法，是否會履行也不知道，明顯不符合規定，無法保障消費者權益，已請台中市府調查並請業者限期改善，若未改善可依違反消費者保護法規定開罰。