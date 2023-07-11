國道交通事故連年攀升上半年34死 這肇因占多數

國道事故件數連年攀升，根據道安委員會統計，去年總計有3102件國道事故，較前一年增加近600件，造成66人死亡。高速公路局統計，今年截至6月已發生30件死亡事故，造成34人死亡，較去年同期26件、31人死亡上升，其中又以未注意車前狀態占最多。

根據道安會統計，去年總計有3102件國道事故，創下15年新高，已是持續第15年上升趨勢，總計造成5160人死傷。高公局指出，今年截至6月已發生30件死亡事故，造成34人死亡，較去年增加約15%M

高公局表示，國道行車速度快，駕駛人所需應變視距較長，截至今年6月國道共發生30件死亡事故，其中有10件主要肇事原因為未注意車前狀態。今年6月7日國1高架北向32公里處1輛小客車未注意前方車流壅塞回堵，追撞前方另1小客車，最終涉及4輛小客車，造成1死1傷。另外，6月19日國3北向141公里處也發生1輛聯結車未注意車前狀態，偏移車道撞擊路肩施工中緩撞車，導致2名施工人員死亡。

高公局指出，造成「未注意車前狀態」具體原因，包含未注意前方車流回堵、疲勞恍神等，若再加上未保持行車安全距離、車速過快，很容易釀成嚴重事故而造成死傷。另外，近年具有駕駛輔助系統車輛追撞事故也占很大比例，呼籲用路人，行駛國道務必保持良好精神及專注力，雙手勿任意放開方向盤。

另外，高公局也說，為提供用路人國道即時路況資訊，「高速公路1968」App建置「自訂推播」功能，現更進化推出「特殊路段推播(LBS)」服務，提供地磅站、交流道、服務區、隧道、長坡道、高架及平面分匯流等資訊，系統會利用手機定位對應重要地標及特殊路段里程位置，於接近1公里範圍內時觸發語音播報相關資訊，提醒駕駛提前準備因應。