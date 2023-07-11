快訊

桃園國三畢業生慶祝放榜上高中 帶同學去曾經戲水的深潭釀3溺斃

「木曜4超玩」驚傳團隊集體離職 老闆證實了

COVID-19第4波疫情降溫 疾管署估未來2個月續降

中央社／ 台北11日電

疾管署今天在例行疫報表示，5日至11日COVID-19平均每日新增190例本土確診，研判第4波疫情已脫離高原期，預估未來2至3個月疫情將持續下降。

因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，指揮中心5月1日解編後，持續透過衛生福利部「COVID-19防治聯繫會報」，監測疫情變化或新興變異株出現時即時應變。雖然每週四指揮中心例行記者會走入歷史，但仍在每週二衛福部疾病管制署例行疫報記者會主動說明。

疾管署發言人曾淑慧今天在疫報記者會上表示，綜合評估國內就診人次、治療藥物使用情形、機構定期抗原篩檢結果、併發症病例數及死亡數等及數理預測模式分析，目前COVID-19疫情已脫離高原期，且預估未來2到3個月會持續下降，疾管署將持續進行疫情相關監測。

疾管署今天公布，7月5日至11日間每日平均新增190例COVID-19本土確定病例，較6月28日至7月4日每日平均新增207例下降8.2%；5月起本土併發症累計1萬4502例，未打滿3劑疫苗約占5成，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約71%為多（5089例）。

疾管署新聞資料指出，7月2日至8日平均每日新增33例死亡，較6月25日至7月1日每日死亡平均數45例下降27%；新增死亡個案中，89%具慢性病史、57%未打滿3劑疫苗、95%為60歲以上。且近4週監測總計，本土流行變異株以XBB為主（87%），其次為BA.2.75（13%）。

疫情 COVID-19 記者會

延伸閱讀

新冠肺炎本土疫情正式脫離高峰 XBB仍為社區病毒主流株

新冠肺炎本土疫情正式脫離高峰 XBB仍為社區病毒主流株

疾管署公布腸病毒併發重症個案 5個月男嬰竟左腳痛無力

天氣熱流感疫情趨緩但不可輕忽 上周重症死亡個案增8人

相關新聞

雲南高屏明飆36度高溫 大台北、中南部午後迎局部大雨

今天午後各地出現雷陣雨，傍晚起雨勢減緩；明天東南部、恆春半島，可能有不定時有短暫陣雨，午後大台北、中南部、其他山區有局部...

今年首批日本食品檢出輻射殘留 食藥署：經勸說後退關

食藥署今公布最新「日本輸入食品每日輻射檢測結果」，其中愛知縣出口的「越桔萃取物」驗到銫-137，含量達15.7貝克/公斤...

蒙古16歲少女來台手術！全家人未見過海 離台前最想看大海

蒙古國16歲少女Khulan今年二月在學校打排球時，聽見左膝一聲「啪」，竟是左膝前十字韌帶斷裂。家人慕名台灣醫療水準精良...

下班帶傘！雨區擴大雨彈升級 17縣市豪大雨特報

下班要帶傘，氣象局下午15:20針對全台17縣市發布豪大雨特報，其中台南為豪雨，其他縣市為大雨特報，恐下到晚上。

中南部月票使用不如預期？王國材：有配套加強公運量能

TPASS公共運輸通勤月票上路第11天，累計至10日已約有49.1萬人次加值購買，外界認為中南部使用率遠不如預期，交通部...

大雷雨來了！雙北到高雄9縣市大雷雨 氣象局籲注意雷擊、淹水

氣象局針對雙北、台中及台南市、高雄市9縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分及15時30分。呼籲民眾慎防劇烈降雨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦