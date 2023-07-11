COVID-19第4波疫情降溫 疾管署估未來2個月續降

疾管署今天在例行疫報表示，5日至11日COVID-19平均每日新增190例本土確診，研判第4波疫情已脫離高原期，預估未來2至3個月疫情將持續下降。

因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，指揮中心5月1日解編後，持續透過衛生福利部「COVID-19防治聯繫會報」，監測疫情變化或新興變異株出現時即時應變。雖然每週四指揮中心例行記者會走入歷史，但仍在每週二衛福部疾病管制署例行疫報記者會主動說明。

疾管署發言人曾淑慧今天在疫報記者會上表示，綜合評估國內就診人次、治療藥物使用情形、機構定期抗原篩檢結果、併發症病例數及死亡數等及數理預測模式分析，目前COVID-19疫情已脫離高原期，且預估未來2到3個月會持續下降，疾管署將持續進行疫情相關監測。

疾管署今天公布，7月5日至11日間每日平均新增190例COVID-19本土確定病例，較6月28日至7月4日每日平均新增207例下降8.2%；5月起本土併發症累計1萬4502例，未打滿3劑疫苗約占5成，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約71%為多（5089例）。

疾管署新聞資料指出，7月2日至8日平均每日新增33例死亡，較6月25日至7月1日每日死亡平均數45例下降27%；新增死亡個案中，89%具慢性病史、57%未打滿3劑疫苗、95%為60歲以上。且近4週監測總計，本土流行變異株以XBB為主（87%），其次為BA.2.75（13%）。