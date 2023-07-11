帕米貝可蝴蝶酥用過期抹茶原料 北市衛生局要求下架回收

北市府獲接獲民眾陳情，查獲吾同食品股份有限公司（市招：帕米貝可蝴蝶酥）今年使用逾期抹茶原料製作2項蝴蝶酥，目前已要求業者回收產品、提出消費者補償方案，也籲期間購買的消費者暫停食用。業者貯存或使用逾期食品原料製作食品已違反食品安全衛生管理法規定，將挨罰至少6萬元以上。

衛生局7月3日派員稽查吾同食品股份有限公司在內湖區的製作場所，在營業場所辦公室查獲貯存9包「一〇八抹茶茶廊宇治抹茶翠寶」，有效期限為2023年1月6日。

衛生局追查發現，業者今年1月6日至6月29日使用逾期的「一〇八抹茶茶廊宇治抹茶翠寶」作為原料，累積製作1萬8818片「抹茶蝴蝶酥」、1543片「抹茶冰心蝴蝶酥」產品。衛生局查獲當下，要求業者暫停販售及下架違規商品，並責令回收產品並儘速研擬補償方案公告讓消費者了解。

衛生局指出，營業場所貯存的逾期食品原料，除了查扣1件留存外，其他已在現場全數銷毀完成，後續依食品安全衛生管理法第44條第1項罰鍰裁罰標準，綜合業者資力營業額、違規行為故意性及違規品影響性等事實，裁罰6萬元至2億元以下罰鍰。

衛生局提醒消費者，若購買相關商品無法確認該批次是否有使用到逾期原料，請立即停止食用並聯繫業者確認。