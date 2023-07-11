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中南部月票使用不如預期？王國材：有配套加強公運量能

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
外界質疑中南部TPASS月票使用不如預期。本報資料照
外界質疑中南部TPASS月票使用不如預期。本報資料照

TPASS公共運輸通勤月票上路第11天，累計至10日已約有49.1萬人次加值購買，外界認為中南部使用率遠不如預期，交通部長王國材今受訪表示，三大生活圈月票預估今天會突破50萬人次使用，過去基北北桃公共運輸本來就是中南部4、5倍，這個趨勢跟過去使用量差不多，這次特別預算有配套措施針對中南部公共運輸加強方案。

王國材指出，過去基北北桃公共運輸本來就是中南部4、5倍，這個趨勢跟過去使用公共運輸量差不多，中南部大眾運輸條件本來就比北部差，北部捷運路網密集，像台南則是完全沒有捷運系統。特別預算在做TPASS時，就有配套措施針對中南部公共運輸加強方案，會在公運計畫跟明年啟動的電動公車汰換計畫協助，早點把公共運輸建好，讓使用率能上升。

根據公路總局統計，累計至10日已約有49.1萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，包含基北北桃生活圈35.3萬人次、中彰投苗生活圈2.3萬人次、南高屏生活圈11.5萬人次，共有約813.7萬人次使用，昨天單日使用人次更高達113.7萬人次，為月票上路以來最高峰。

公路總局表示，在使用運具方面，總計台鐵已有69萬人次、捷運（含輕軌）400.9萬人次（基北北桃生活圈376.2萬人次、中彰投苗生活圈5.7萬人次、南高屏生活圈19萬人次）、公車（含市區公車及公路客運）306.5萬人次（基北北桃生活圈279.4萬人次、中彰投苗生活圈20.7萬人次、南高屏生活圈6.5萬人次），以及其他運具（含公共自行車及渡輪）37.3萬人次（基北北桃生活圈30萬人次、中彰投苗生活圈2.1萬人次、南高屏生活圈5.2萬人次）。

公共運輸 捷運 公車

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