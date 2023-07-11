滑手機、站路中央「行人三寶」變多？ 王國材：研議提高違規罰鍰

為擺脫行人地獄，交通部修正道路交通管理處罰條例，提高未停讓行人罰則，但有部分團體認為，行人未依規定走行穿線、低頭滑手機也可能影響交通，呼籲提高行人罰則。交通部長王國材今出席中華民國航海節慶祝大會受訪表示，行人違規現行是裁罰500元，可以研議來提高，但牽涉道交處罰條例修改，要等立法院通過。

車輛未停讓行人加重罰則上路後，有民眾質疑「行人三寶」變多，包括行人故意站在馬路中央、不遵守號誌闖越等。計程車工會指出，許多計程車駕駛在路上碰到不少行人違規等行為，嚴重影響到用路安全，更批交通部「不食人間煙火」。

王國材表示，他最近在各地視察，現在停讓行人已經有很大效果，過去外國人來台就覺得台灣是行人地獄，民眾在行人穿越道也常常受傷，現在用一個嚴格的執法進行，希望短期把停讓文化建立起來。至於有些行人違規部分，現行規定是裁罰500元，現在可以研議來提高，這次立法院通過的是不停讓行人的處罰條例，還是先把這個貫徹。

王國材指出，每個開車、騎車的人都可能變成行人，自己的家人、孩童也可能變成行人，希望不要讓民眾過個馬路都這麼驚慌，如果能建立這樣好的環境，每個人都能享受到。至於行人違規是否提高500元罰鍰會來討論，但這牽涉道路交通管理處罰條例修改，要等立法院通過。