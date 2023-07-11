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台北市午後雨神突降臨 民眾未帶雨具慘成落湯雞

攝影中心／ 記者曾吉松林澔一邱德祥／台北即時報導
台北市下午出現陣雨，雖然時間短暫，但終結了連日來的高溫。許多外出民眾沒有準備雨具，只能快速移動尋找避雨之處。記者林澔一／攝影
台北市下午出現陣雨，雖然時間短暫，但終結了連日來的高溫。許多外出民眾沒有準備雨具，只能快速移動尋找避雨之處。記者林澔一／攝影

中央氣象局表示，今天台灣附近水氣增多，大氣環境較為不穩定，台北下午下起午後雷陣雨，配合時大時小的雨勢響起陣陣雷聲，雨雖然不是很大，但是下過雨後的溼氣讓市區彷彿一個大蒸籠。

天氣風險公司總經理彭啟明指出，今天一早天氣就有點不穩定，西半部沿海不少地方有對流發展，台北盆地內也有小範圍的降雨。預估今天的熱對流發展會比較旺盛一點，高溫雖然比較沒那麼熱，但仍有34至36度。

中央氣象局表示，本周起台灣附近水氣增多，大氣環境較為不穩定，除迎風面東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨外，清晨至上午中南部也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨機率高、雨區範圍廣，各地山區及中南部地區有局部大雨發生的機率，要多留意天氣變化。

台北市下午出現陣雨，雖然時間短暫，讓許多外出民眾沒有準備雨具，只能快速移動尋找避雨之處。

台北市下午出現陣雨，雖然時間短暫，但終結了連日來的高溫。許多外出民眾沒有準備雨具，隨手用身邊的物品遮擋雨勢。記者林澔一／攝影
台北市下午出現陣雨，雖然時間短暫，但終結了連日來的高溫。許多外出民眾沒有準備雨具，隨手用身邊的物品遮擋雨勢。記者林澔一／攝影
多日未下雨，天氣嚴熱，氣象局下午針對北部發布大雷雨即時訊息。記者曾吉松／攝影
多日未下雨，天氣嚴熱，氣象局下午針對北部發布大雷雨即時訊息。記者曾吉松／攝影
中央氣象局表示，今天台灣附近水氣增多，大氣環境較為不穩定，台北下午下起午後雷陣雨，一位小姐牽著毛小孩飛奔過馬路。記者邱德祥／攝影
中央氣象局表示，今天台灣附近水氣增多，大氣環境較為不穩定，台北下午下起午後雷陣雨，一位小姐牽著毛小孩飛奔過馬路。記者邱德祥／攝影

氣象局 高溫

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